Plně zestátnit ČEZ, prodloužit uhelné limity a být premiantem ve výběru DPH, plánuje ANO
S nabídkou velmi konkrétní vize hospodářského rozvoje Česka přichází v horké fázi volební kampaně hnutí ANO. Plán, na němž několik měsíců pracoval tým prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka, obsahuje řadu ambiciózních kroků. Především je to plné zestátnění energetické skupiny ČEZ do roku 2027, prodloužení limitů pro těžbu hnědého uhlí nebo posílení trhu práce vyššími desítkami tisíc kvalifikovaných a talentovaných lidí z ciziny. Ve výběru DPH si hnutí nastavilo laťku hodně vysoko, chce být evropským premiantem.
„Model ekonomického růstu založený na levné pracovní síle a levných energiích se vyčerpal a současná vláda nenavázala na strategii podpory přidané hodnoty. Česká republika potřebuje jasnou hospodářskou vizi, která určí, jak zabezpečit budoucí příjmy,“ píše v úvodu materiálu Havlíček.
Prosperitu zajistí podnikání
Nositelem růstu i základem oněch budoucích příjmů musí být podle uskupení Andreje Babiše privátní sektor. Podniky nesmějí být znevýhodněny oproti zahraniční konkurenci například drahými energiemi a musejí dosahovat vysoké profitability. „Cílem není kvantita výroby či exportu, ale ziskovost, která je přirozeným základem zaměstnanosti, solidních platů, exportu, investic a v konečném důsledku daňových odvodů,“ upozorňuje exministr průmyslu a obchodu.
Úlohu státu vidí ANO ve vytváření předvídatelného prostředí, zajištění férových podmínek a efektivní správě daní pro zajištění prosperity. Právě v daňové oblasti hnutí už před týdnem při představení svého programu mimo jiné slíbilo návrat takzvané korporátní daně z 21 na 19 procent a konec zvyšování odvodů živnostníků.
Jen první opatření by ale podle odborníků připravilo příjmy státního rozpočtu o 30 miliard korun ročně. ANO hodlá díru v rozpočtových příjmech zalátat tvrdším bojem s šedou ekonomikou. „Do roku 2029 bude Česko evropským lídrem ve výběru DPH,“ stojí v Havlíčkově strategii. Deficit státního rozpočtu by hnutí snižovalo tempem do 0,5 procentního bodu ročně.
Hlavním opěrným pilířem plánů ANO je ale hospodářský růst. Přestože příští vláda může přijmout podpůrná opatření, sama prudší nastartování ekonomiky podle expertů zajistit nemůže. Důvodem jsou vnější vlivy. Před několika lety to byla covidová pandemie nebo začátek rozsáhlé invaze Ruska na Ukrajinu, v současnosti způsobuje nejistotu celní politika amerického prezidenta a zhoršená bezpečnostní situace ve světě.
Zestátnění ČEZ za 250 miliard
Pokud bude ANO v příští vládě, plán na vykoupení menšinových akcionářů ČEZ hodlá Havlíček naplnit už do roku nebo roku a půl. V neděli České televizi řekl, že akcie by měla vykupovat sama energetická skupina. Náklady odhadl na čtvrt bilionu korun.
V ČEZ má nyní stát 70 procent akcií, zbylých 30 procent vlastní minoritní akcionáři. Babišovo uskupení je zastáncem odkupu akcií už delší dobu, podle něj to umožní firmě lépe investovat do dalších jaderných zdrojů a zajistí kýžené levnější energie pro korporace, menší podniky, živnostníky i domácnosti.
Podle Havlíčka by výkup akcií hradil ČEZ ze svých zisků. K předpokládaným nákladům na úrovni 250 miliard korun uvedl, že skupina letos očekává zisk před zdaněním a odpisy kolem 130 miliard. Firma by tedy po výkupu akcií na čas omezila výplatu dividend. „Je to populistický plán, který bude mít negativní dopad na státní rozpočet a ohrozí důležité investice v energetice,“ míní ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
Ačkoli o ovládnutí výroby elektřiny v Česku státem hovořil v době energetické krize i premiér Petr Fiala (ODS), jeho kabinet nakonec žádné kroky neučinil. Ministr financí Zbyněk Stanjura nedávno řekl že stoprocentní kontrola státu nad ČEZ není na pořadu dne.
Nízkoemisní zdroje i udržení uhlí
V energetice by ANO pokračovalo v rozvoji nízkoemisních zdrojů na bázi velkého jádra, malých modulárních reaktorů a obnovitelných zdrojů. V mezidobí by pak investovalo do dalších stabilních zdrojů na bázi plynu a vytvořilo podmínky pro částečné udržení uhlí, a to do doby, dokud nebudou vybudovány jiné řiditelné zdroje.
„Budeme posilovat přepravní a skladovací vodíkovou infrastrukturu a reflektovat požadavky průmyslu. Stejně tak počítáme s modernizací energetické sítě,“ přibližuje hnutí.
Výstavbu nových bloků v Dukovanech by ANO spustilo do roku 2029 a zkušební provoz prvního bloku pak do roku 2036. Podíl českých firem na projektu by měl dosáhnout alespoň 60 procent.
Do poloviny příští dekády počítá Havlíčkova strategie s přípravou podmínek pro vybudování prvního malého modulárního reaktoru. A do roku 2030 pak předpokládá výstavbu minimálně 4,0 GW plynových elektráren či kogenerací. Do stejného data by také umožnil výstavbu alespoň 10,0 GW obnovitelných zdrojů energie.
Rozpohybování pracovního trhu
Kromě modernizace zákoníku práce chce Babišova formace zrychlit zaměstnávání zahraničních pracovníků. Do roku 2030 by pomocí zkrácení lhůt pro pracovní povolení na dva měsíce nebo implementace takzvaných smart víz a snížením administrativy nabrala 100 tisíc kvalifikovaných cizinců.
Dalším cílem hnutí je zvýšení míry ekonomické aktivity české populace ve věkovém rozmezí od 15 do 64 let ze současných 77 procent na 85 procent. Narůst má rovněž podíl částečných pracovních úvazků, a to na 15 procent. Dalším krokem by byl výrazný pokles počtu lidí v exekucích. I u těchto opatření zmiňuje hospodářská strategie jako cílový termín konec dekády.