Mynářův exspolupracovník Masný v Ostravě stavět nebude. Půlmiliardu investuje v Polsku | E15.cz

Masného společnost Důl Radim v pondělí v Katowicích podepsala smlouvu o tom, že bude investovat ve speciální investiční zóně v Prudníku, kde mu bude poskytnuta investiční pobídka od polské vlády.



Masný je od roku 2007 majitelem břidlicového dolu ve Svatoňovicích v Moravskoslezském kraji, které od Prudníku dělí jen 80 kilometrů. Původně plánoval otevření nového závodu v Ostravě, ale před dvěma měsíci změnil názor.



„Polsko je šestkrát větší trh, než máme v Česku. Sám jezdím přes Polsko do Německa a je to odtud blízko i do Skandinávie, kde je výroba kamene hodně populární,“ řekl Masný. Technologie je podle něj připravená a od získání stavebního povolení do započetí výroby by neměl uběhnout více než rok.

„V Česku se nepodniká špatně, ale Polsko je v podpoře středních firem ještě lepší. V Česku je daň z příjmu právnických 19 procent, v Polsku je o čtyři procenta nižší. Při velkých finančních objemech je to spousta peněz,“ tvrdí Masný.

Podle polského obchodního zástupce společnosti Důl Radim Radka Kondratówa bude společnost zpočátku zaměstnávat asi sto dvacet lidí a do pěti let jejich počet stoupne až na 200. Kondratów doufá, že v místě s vysokou nezaměstnaností se najde hodně lidí ochotných pracovat.

Speciálních investičních zón je v Polsku 14 a jsou součástí programu k urychlení vývoje v nejchudších částech EU. Investor v nich může získat osvobození od daně z příjmu, plně připravenou plochu pro rozvoj za příznivou cenu, bezplatnou pomoc s formalitami nebo osvobození od daně z nemovitosti.



Bývalý boxer Radim Masný zbohatl spolu s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem na transakcích s podílem v bývalé ostravské Nové Huti, který od nich koupil miliardář Pavel Tykač. V minulosti také zkoušel prorazit v politice, ale jeho kandidatura do Senátu za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti byla neúspěšná.