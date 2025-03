Usilujete o to, aby KHNP garantovala 30procentní podíl subdodávek českým firmám ještě před podpisem smlouvy ČEZ s Korejci. Jak přesně to bude procesně vyřešeno?

Po KHNP požadujeme, a to jsme zdůrazňovali opakovaně – před 14 dny v Koreji i minulý týden na hospodářském výboru sněmovny, aby jasně a transparentně ukázali, jak chtějí dosáhnout podílu 60 procent českých subdodávek, který sice nebyl v zadávací dokumentaci. A zároveň, jak chtějí dosáhnout těch 30 procent ještě před podpisem smlouvy. Věřím, že náš tlak přináší výsledky, protože v posledních týdnech KHNP uvádí, že například celou turbínovou halu – tedy nejen technologickou část, ale i stavební práce – plánují realizovat v České republice, v plzeňské Doosan Škoda Power. Tento krok už sám o sobě představuje přibližně 20 procent zakázky.

A další zapojení českých firem?

KHNP jedná s přibližně 200 českými firmami s cílem naplnit podíl českých subdodavatelů. Je však důležité zdůraznit jednu věc: Nebudu ten, kdo bude určovat konkrétní firmy, které mají zakázky získat. To by bylo na hraně trestněprávní odpovědnosti a nikdy bych se k tomu nesnížil. Naším cílem je otevřít dveře co nejširší skupině českých firem a tlačit na KHNP, aby v rámci smlouvy, kterou podepisuje ČEZ, zajistili maximální zapojení českého průmyslu v deklarovaných 60 procentech, respektive 30 procentech.

Kdy bude možné soutěžit všechny části projektu?

Kompletní projektová dokumentace, která bude definovat celý projekt, bude hotová přibližně za dva roky. To znamená, že v tuto chvíli není možné některé části projektu reálně soutěžit, protože nejsou doprojektované. U projektových prací už nyní víme, že poptávky na tuto činnost dostalo pouze šest českých firem. Jihokorejská strana tedy primárně oslovuje české partnery, což je pozitivní signál. Zároveň probíhají konzultace a kooperace s jihokorejskými firmami, což považuji za správné – je zde určitá provázanost, která přináší výhody oběma stranám.

Důležitá je i politická rovina. V Koreji jsme jednali se zástupci současné jihokorejské vlády a navštívili jsme také jihokorejský parlament, abychom diskutovali i s opozicí. Nyní do České republiky dorazila delegace jihokorejských poslanců z parlamentních stran. Strávil jsem s nimi tři hodiny na večeři v Praze, kde jsme znovu řešili, jakým způsobem můžeme spolupracovat. Chtěl jsem zároveň získat ujištění, že tvrzení o nedostatečné podpoře exportu technologií v Jižní Koreji neodpovídají realitě. Osobně jsem si to ověřil jak tam, tak v České republice.

Pokud jde o průmyslovou spolupráci, naše role je jasná – otevřít dveře co nejširšímu spektru možností a zároveň Korejcům opakovaně zdůrazňovat, že memoranda jsou sice dobrým základem, ale potřebujeme konkrétní plán s jasnou cestou realizace.

Budete mít v ruce nějaký závazek na zapojení českých firem?

Samozřejmě pouhé podepsání smlouvy nestačí. Vidíme, že KHNP podniká konkrétní kroky k dosažení cíle 30 procent. To je pozitivní vývoj. Co se týče kontroly smluv – není v mé kompetenci dohlížet na uzavírání konkrétních kontraktů. Od KHNP jsme však požadovali, aby transparentně prezentovalo svůj takzvaný lokalizační plán, který ukazuje, jak oslovují a plánují zapojit české firmy. To zahrnuje nejen samotné poptávky, ale i plány na vytvoření kontaktních center, kde by se firmy mohly zapojit do debaty a aktivně se ucházet o spolupráci. To znamená, že nejde o to, abych osobně kontroloval jednotlivé smlouvy, ale chci vidět, jakým způsobem se lokalizační plán naplňuje.

Je to tedy spíš otázka vzájemné důvěry a nějaké gentlemanské dohody?

Ano, je to v této rovině. Ale je třeba říct, že ta jednání vedeme nejen tím stylem, že se gentlemansky dohodneme. Proto na tato jednání vždy beru i ty, kdo smlouvy reálně podepisují – zástupci ČEZu, Svazu průmyslu a dopravy a další partneři. Chceme, aby celý proces měl jasná pravidla a aby to nebyla jen dohoda mezi českým ministrem průmyslu a KHNP, zvlášť když ministerstvo smlouvu samo nepodepisuje. Naším úkolem je vytvářet silný politický tlak, aby byly splněny požadované podíly českých firem.

Lukáš Vlček Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. | e15 Michaela Szkanderová Narodil se v roce 1982 v Pelhřimově. Vystudoval politologii a sociologii, regionální rozvoj a veřejnou správu na Masarykově univerzitě v Brně. Ve 24 letech byl zvolen starostou Pacova, v jehož čele vydržel 15 let. V říjnu 2021 byl zvolen poslancem, byl členem rozpočtového výboru a výboru pro životní prostředí. V červenci 2022 se stal prvním místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí, jehož členem je od roku 2017. Od října 2024 ministr průmyslu a obchodu.

S ANO ani bez Babiše

Starostové rozjeli takzvanou Podpisovku, tedy sběr minimálně 600 podpisů pod každého kandidáta do podzimních voleb. Toho se jako ministr a budoucí jednička kandidátky na Vysočině taky musíte účastnit?

Nejen že to musím dělat, ale dělám to rád. Když jdu v pátek na basket, tak si to potom beru do hospody. Obrací se na mě sami mí kamarádi, že mi s tím pomůžou. Mám silnou podporu v mém regionu, kde dokážu porážet hnutí ANO.

Můžete vyloučit povolební spolupráci s hnutím ANO?

Ano. Vít Rakušan to vyloučil, já to říkám také.

A pokud by nebyl v čele ANO Andrej Babiš?

Nedokážu si představit spolupráci s někým, kdo neustále hovoří o destrukci veřejných financí nebo svými činy nahrává Rusku. Jak s Andrejem Babišem, tak bez Andreje Babiše.