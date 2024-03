Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se opět odkládá, podvanácté Návrat většiny zaměstnanců hutního podniku Liberty Ostrava do práce se odkládá o další týden. ČTK to dnes řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Podnik podle něj bude žádat soud o prodloužení moratoria, které ho chrání před věřiteli a jehož platnost skončí 21. března. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje.

Většina provozů v huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla s dodavatelem Tameh Czech na dodávkách energií a Tameh jejich dodávky ukončil. Většina zaměstnanců obou firem je doma od loňského 22. prosince. Jejich návrat Liberty o týden posunula už podvanácté.

„Máme potvrzený další odklad s tím, že jsme byli seznámeni, jakým způsobem by se tento týden měl rozjíždět další provoz. Pokud to dovolí teplotní podmínky, tak se instalují různé ohřívače vody na hygienu zaměstnanců. Zaměstnanci by se tak měli postupně vracet do zaměstnání, aby pominula překážka na straně zaměstnavatele z důvodu hygienických podmínek,“ řekl Slanina.

Lidé podle něj půjdou do práce podle toho, kde se jak ohřívadla vody budou dát instalovat. „Všem, kteří dneska tu možnost nemají, tak je odklad automaticky prodloužený o celý týden. Nicméně budou se hledat možnosti, aby se mohli postupně vracet, i když je víceméně jasné, že nebudou mít svoji běžnou náplň práce. Budou dělat, co bude potřeba. Ale pomine tím povinnost platit jim 100 procent mzdy, protože když jsou placeni 100 procenty z průměrné mzdy, tak je to v podstatě více, než je běžná měsíční mzda,“ řekl Slanina.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má už delší dobu problém platit závazky, před věřiteli ji ale od loňského prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila a dluží mu skoro dvě miliardy korun.

Tameh má okolo 300 zaměstnanců, Liberty Ostrava podle aktualizovaných údajů zaměstnává i s dceřinými firmami zhruba 5400 lidí. Mluvčí huti Kateřina Zajíčková řekla, že minulý rok huť opustilo okolo 600 lidí. Šlo o přirozené odchody například do důchodu či zaměstnance, kteří sami dali výpověď. Podle odborářů nyní pracuje okolo 1600 zaměstnanců huti.

Podle soudu má firma více než 1300 věřitelů, kteří musí schválit restrukturalizační plán, jejž minulý týden předložila. Plán má dvě varianty dalšího postupu - varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu.

Slanina řekl, že věřitelé se mají k plánu vyjádřit do 15. dubna. Poté by se měla uskutečnit další jednání Liberty s Tamehem. „Budou žádat o prodloužení moratoria právě proto, aby věřitelé mohli do 15. 4. hlasovat,“ řekl Slanina.