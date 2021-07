Nedostatek čipů do automobilů vyvolá ještě větší výpadky výroby | E15.cz

Kvůli nedostatku čipů se letos ve světě vyrobí proti původním plánům asi o pět milionů aut méně. Do konce roku by jich mělo být 74,8 milionu, což zároveň bude o 9,3 procenta více než během loňského roku poznamenaného pandemickými uzávěrami výroby. Ukazuje to analýza duisburského centra Ferdinanda Dudenhöffera pro výzkum automobilismu. Ta zároveň varuje před možným budoucím nedostatkem lithium-iontových baterií.