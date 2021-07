Samsung těží z nedostatku čipů. Jeho zisk stoupne o 53 procent | E15.cz

Maďarsko může přijít o evropské peníze

Poslanci z Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu vyzvali šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby zabránila Maďarsku čerpat peníze z unijních fondů. Vláda premiéra Viktora Orbána podle nich závažně porušuje principy právního státu. Orbán je v posledních týdnech pod tlakem evropských politiků poté co jeho kabinet schválil kontroverzní zákon zakazující na školách osvětu o sexuálních menšinách. Předseda maďarské vlády byl už dříve europoslanci podezírán ze zneužívání evropských dotací k soukromým zájmům. Zatím není jasné o jak velkou částku může Maďarsko přijít. V roce 2018 země získala z fondů EU 6,3 miliardy eur, což odpovídá zhruba pěti procentům maďarského HDP.

Snadnější cestování pro očkované

Slovenská policie zřídí zejména na velkých hraničních přechodech zvláštní jízdní pruh pro jedince, kteří již byli plně naočkováni proti koronaviru. Slovensko se tak snaží urychlit provoz na hranicích, kde se očekávají komplikace v souvislosti se zpřísněním pandemických opatření. Bratislava bude od pátku při vstupu do země vyžadovat povinnou karanténu od všech neočkovaných cestujících. Negativní test už nebude stačit. Podobná nařízení zavádí také londýnské letiště Heathrow. Aerolinky British Airways a Virgin Atlantic zde umožní očkovaným osobám rychlejší odbavení.

Akciím se nedařilo, rostly jen technologické tituly

Akcie ve Spojených státech v úterý převážně oslabovaly. Dařilo se jen velkým technologickým společnostem. Index S&P 500 klesl o 0,2 procenta. Dow Jones odepsal 0,6 procenta. Pouze Nasdaq Composite zpevnil o 0,17 procenta a uzavřel na novém rekordu. Evropští investoři se zjevně obávají další vlny pandemie kvůli rychlému šíření koronavirové mutace delta ve Španělsku a Velké Británii. Celoevropský benchmark STOXX Europe 600 se snížil o 0,52 procenta. Německý DAX se propadl o 0,96 procenta. Ve výrazné ztrátě skončil též britský FTSE 100 (-0,89 procenta) a francouzský CAC 40 (-0,91 procenta).

Samsungu pomohl nedostatek čipů

Jihokorejská společnost Samsung očekává, že její operační zisk za letošní druhé čtvrtletí vzroste o 53 procent na jedenáct miliard dolarů, asi 238,5 miliardy korun. Pokud se odhady potvrdí, bude se jednat o vůbec nejziskovější druhý kvartál Samsungu od roku 2018. Důvodem je obrovský globální nedostatek čipů, kvůli kterému musela například řada automobilek, včetně Fordu, Volkswagenu nebo Škody Auto, zásadně omezit výrobu. Samsung je největším světovým dodavatelem elektronických komponentů. Nadále by tedy měl těžit z extrémně vysoké poptávky.

Up to 1,500 businesses around the world have been affected by a ransomware attack on the U.S. IT firm Kaseya. The anonymous hackers have demanded $70 million to restore all the affected businesses' data. More here: https://t.co/fd3LdqTqDM pic.twitter.com/X1BynUGooI