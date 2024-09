Nejdelší tramvaj na světě je z Plzně. Měří téměř šedesát metrů

Z pohledu dopravce pochopitelně nejde o nějaké nahánění rekordů. „Tato vozidla znamenají víc než jen navýšení kapacity, protože se stejným množstvím personálu lze přepravit více cestujících,“ říká Alexander Thewalt, vedoucí stavebního a ekologického odboru města Ludwigshafen.

V týdnu ji dopravce převzal od výrobce a ještě než ji RNV nasadí, musí získat schválení pro osobní dopravu. To by se mělo povést koncem roku. Takto dlouhých vozů bude pro RNV jezdit 12 a jsou součástí obrovské dodávky 80 vozů různých délek v ceně přes sedm miliard korun. Právě při převzetí rekordní tramvaje vyjádřili zástupci RNV spokojenost se spoluprací s plzeňskou Škodou a oznámili objednávku dalších 34 vozů. Dodávka celkem 114 tramvají má být hotová do konce roku 2026.

Finální podoba škodováckého RNV.|rnv GmbH

Shodou okolností jsem si mohl tramvaj prohlédnout ještě při testovacích jízdách v areálu Škody. Z technického pohledu je zajímavé, že lze jednotlivé články rozpojit – kvůli údržbě a snazšímu pojíždění po depu.

Z toho důvodu je u „harmoniky“ v sloupku skrytý řídící panel.|Živě.cz

Tady vidíte jeden vyklopený a vlevo na druhém segmentu je druhý v zavřeném stavu. ||Živě.cz