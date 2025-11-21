Nejsilnější Porsche všech dob. Elektrické Cayenne má 1156 koní a nabíjí se za 16 minut
- Porsche představilo nové elektrické Cayenne, dostupné ve dvou verzích, s výkonem až 1156 koní a točivým momentem 1500 Nm.
- Obě varianty používají 113kWh baterii s 800V architekturou, nabíjení až 400 kW a dojezd až 642 kilometrů podle WLTP.
- Interiér nabízí až tři velké displeje, nový infotainment Flow, pokročilé ovládání i rozsáhlé komfortní výbavy, zatímco pneumatiky a podvozek zůstávají věrné sportovnímu DNA Porsche.
Porsche uvádí na trh své dosud nejvýkonnější elektrické SUV: nové Cayenne Electric. Značka poprvé ve své historii nabízí vůz s točivým momentem 1500 Nm a výkonem přesahujícím tisíc koní. Automobilka slibuje velkorysý interiér, modernizované ovládání, dlouhý dojezd a schopnost táhnout přívěs o hmotnosti až 3,5 tuny. Elektromobil však nevzniká jako náhrada spalovací verze, která se i nadále úspěšně prodává.
Vrcholné provedení Turbo Electric nabídne při aktivaci launch controlu krátkodobě až 1156 koní (850 kW) a standardních 857 koní (630 kW). Stovku zvládne za 2,4 sekundy, rychlost 200 km/h za 7,4 sekundy a maximální rychlost činí 260 km/h. Základní verze Cayenne Electric startuje na výkonu 408 koní (300 kW), při použití launch controlu krátkodobě poskytne 442 koní (325 kW) a točivý moment 835 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 4,8 sekundy a maximální rychlost je 230 km/h.
Více prostoru pro cestující
Obě verze stojí na platformě PPE sdílené s modelem Macan, v případě Cayenne však prodloužené o 130 mm. Rozvor 3023 mm znamená více prostoru pro cestující vzadu. Celkové rozměry vozu činí 4985 mm na délku, 1980 mm na šířku a 1674 mm na výšku.
Standardem je 113kWh baterie s 800V architekturou. Nabíjení výkonem až 400 kW umožní doplnit energii z 10 na 80 procent za 16 minut. Bezdrátové nabíjení bude k dispozici jako volitelný prvek, a to výkonem až 11 kW. Dojezd podle WLTP dosahuje až 623 km u verze Turbo a až 642 km u základního provedení.
Design zůstává věrný typické siluetě Cayenne. Novinkou jsou bezrámová okna, celoplošný zadní světelný podpis přerušený nápisem Porsche a koeficient odporu vzduchu snížený na 0,25. Pro jízdu mimo zpevněné cesty lze pořídit paket Off-Road se speciálními nárazníky.
Interiér je založený na maximální digitalizaci – dopředu je možné objednat až tři velké displeje. Zakřivený digitální přístrojový štít doplňuje nový centrální displej Flow o velikosti 14,25 palce, rozdělený na zobrazovací a ovládací část. Systém podporuje stahování aplikací přes Porsche App Centre a nabízí hlasového asistenta s prvky umělé inteligence. Volitelně lze doplnit 14,9palcový displej pro spolujezdce či head-up displej s rozšířenou realitou.
Široká výbava
Interiér nabízí širokou výbavu zahrnující elektricky nastavitelnou zadní lavici, vyhřívání loketních opěrek i volantu, nebo prosklenou střechu s elektrickým ztmavováním. Zavazadlový prostor pojme 781 až 1588 litrů, přední úložný prostor dalších 90 litrů.
Podvozek standardně používá vzduchové odpružení. Verze Turbo má v základu aktivní vektorování točivého momentu na zadní nápravě. Za příplatek jsou k dispozici natáčecí zadní kola, aktivní stabilizátory nebo karbon-keramické brzdy. Porsche uvádí, že až 97 procent brzdění obstarává rekuperace.
Prodej začne v průběhu příštího roku, české ceny zatím nejsou známé. V USA bude základní verze startovat na 109 tisících dolarech (cca 2,27 milionu korun), verze Turbo pak na 163 tisících dolarech (cca 3,4 milionu korun).
Propad zisku
Automobilce Porsche klesl za uplynulé tři kvartály zisk po zdanění meziročně o 95,9 procenta. Za propadem zisku stojí podle automobilky především náklady spojené s pomalejším přechodem od spalovacích motorů k elektromobilům a také slabší poptávka na klíčovém čínském trhu. Porsche proto přehodnotilo svou elektrifikační strategii: zrušilo část plánů na výrobu baterií, odložilo uvedení nových elektrických modelů a oznámilo mimořádné náklady ve výši zhruba 3,1 miliardy eur. Výsledkem je výrazné zhoršení finanční kondice, kdy firma ve třetím čtvrtletí vykázala provozní ztrátu 966 milionů eur, zatímco loni ve stejném období měla téměř miliardový provozní zisk.
Management nicméně tvrdí, že jde o vědomou strategii, která má v budoucnu posílit odolnost i ziskovost značky. Finanční ředitel Jochen Breckner uvedl, že letošní rok představuje nejnižší bod celého přechodného období a Porsche očekává výrazné zlepšení hospodaření od roku 2026.