Nejslavnější česká značka motocyklů slaví devadesátiny. Připomeňte si historii Jawy | E15.cz

Původní Janečkův podnik, předchůdce Jawy, byla zbrojovka. Vyráběla ruční granáty originální Janečkovy konstrukce. Později se zde repasovaly těžké kulomety Schwarzlose a následně vyráběly nové kulomety téže konstrukce.

Motorky československé značky Jawa ovšem nyní zažívají v některých částech světa triumfální návrat. Konkrétně jde o Indii. Jawy určené pro místní trh vyrábí v licenční dohodě s českou firmou Jawa Moto spol. v současné době indická společnost Mahindra, která v listopadu představila nový stroj Jawa 300. V březnu bylo po celé Indii otevřeno přes 100 prodejen značky Jawa a tento měsíc byly zákazníkům předány první motocykly Jawa 300 a Jawa 42.



Jawa začala vyvážet motocykly do Indie po druhé světové válce. V roce 1961 se začaly v Indii vyrábět motocykly Jawa v licenci Ideal Jawa Ltd., které byly od roku 1971 do roku 1996 prodávány pod značkou Yezdi. Podle legendy je název odvozen od českého slova "jezdí".

Název vznikl na základě jména zakladatele Františka Janečka a skutečnosti, že zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer.

