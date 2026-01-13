Největší elektromobil Škody ponese jméno Peaq. Premiéra bude v létě
- Škoda Auto letos v létě představí svůj největší elektromobil, sedmimístné SUV s názvem Peaq.
- Model vychází ze studie Vision 7S a má být novou vlajkovou lodí značky, určenou pro rodiny.
- Peaq rozšíří rychle rostoucí elektrickou nabídku Škody, která už zahrnuje Elroq, Enyaq a chystaný městský model Epiq.
Nový největší elektrický vůz Škoda Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě. Škoda to dnes uvedla v tiskové zprávě.
Peaq je podle člena představenstva Škody pro prodej a marketing Martina Jahna vrcholem modelové nabídky značky Škoda. Studií Vision 7S automobilka představila nový design. „Nyní tento inovativní koncept vozidla uvádíme do života,“ uvedl.
Škoda představila studii sedmimístného elektrického SUV pod názvem Vision 7S v roce 2022. Tehdy uvedla, že rodinný vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a s rychlostí dobíjení až 200 kW. To odpovídá dobití na 80 procent kapacity baterie zhruba za půl hodny.
Automobilka v současnosti vyrábí elektrická SUV Elroq a Enyaq. Leště letos by k nim měl přibýt městský elektrický crossover Epiq s pořizovací cenou na úrovni benzinového modelu Kamiq. Pohled do dalších let nabízí nedávno odhalený koncept elektrického kombi Vision O.