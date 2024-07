Německo chystá plán „fotovoltaické samostatnosti domácností“

Velmi dobře vypadající čísla ale skrývají některá překvapení. Tak například 38,5 procenta elektřiny z OZE tvořila v prvním čtvrtletí energie větrná. Dominující jsou větrné parky na severním mořském pobřeží, kde jsou pro využití tohoto živlu vynikající podmínky. Obrovská pole větrníků ale pokrývají prakticky celé Německo. Ne tak solární elektrárny, což může být pro mnoho lidí považujících Německo za solární avantgardu překvapivé.

Solár na každou střechu

Za první čtvrtletí roku nejsou čísla ještě tak odpovídající, slunce samozřejmě ještě tolik nesvítilo a do sítě šlo z fotovoltaiky jen šest procent celkové spotřeby. Německé solární elektrárny, velké i malé, však loni dodaly do sítě 12 procent veškeré elektrické energie použité na německé půdě. Více než čtvrtina solární energie byla vyrobena během velmi horkého června, celkově ale bylo méně slunečných dní a solární výroba o malý zlomek meziročně poklesla, přestože solárních panelů přibývalo. Při letošním velmi teplém a slunečném počasí se dá očekávat, že výkon solárů bude vyšší.

Přesto jsou odborníci v Německu přesvědčeni, že by solární dodávky elektřiny mohly být ještě větší. A to především proto, že existují velké rezervy v pokrytí slunečními kolektory na soukromých činžovních domech. Opět to vypadá poněkud paradoxně a nesmyslně. Vždyť statistiky energetiků dokládají, že mezi výrobci elektřiny, kteří dodávají vyrobenou solární energii do sítě a dostávají za ni peníze, je také 1,8 milionu soukromých domácností. A lidé v těchto bytových jednotkách mají svou energii skoro zdarma a také dosáhli průměrného příjmu za vyrobenou a v síti sdílenou elektřinu 183 eur měsíčně. Jenže to se psal rok 2022 a získaná suma byla o třetinu menší než sedm let předtím.

Navíc Německý ekonomický institut (IW) ve své nové studii vysvětluje, že na střechách velkých bytových domů se solární panely zatím instalují jen velmi málo, což by se mělo rychle napravit. Nejde primárně o to, aby si majitelé domů či domácnosti „vydělávali“ tímto způsobem výroby elektřiny dodávkami přebytků do sítě, ale aby především své vlastní nájemní energie důsledně využívali.