Čína zvyšuje tlak na Německo kvůli zapojení Huawei do sítí 5G | E15.cz

Rozhodnutí o spuštění sítí 5G v Německu se blíží. Německá ale vláda stále neřekla, zda do budování nejmodernější sítě pustí i čínský Huawei, který je podezřelý z provádění špionáže pro čínskou vládu.

Číňané proto ztrácejí trpělivost. Čínský obchodní rada v Berlíně Wan Wej-tung nejnověji prohlásil, že když německá vláda nepustí Huawei k 5G, nebude tomu Čína jen nečinně přihlížet.

Wan Wej-tung v rozhovoru pro Global Times sice přímo neřekl, že by Čína v případě vyloučení Huawei zaváděla vůči německým firmám nějaká omezení či sankce, v diplomatické řeči ale dost jasně naznačil, že by vyloučení Huawei „bylo špatným předznamenáním ve vzájemné obchodní spolupráci, ale i v bilaterálních vztazích obou zemí jako celku“.

Německá média berou Wanovo vystoupení jako nátlakovou akci, která by časem mohla vést k vážnějšímu obchodními sporu. Na oficiální úrovni čínské vyjádření, zatím nikdo nekomentoval. Čína reaguje na parlamentní iniciativu, která překračuje stranické hranice, a která vyzývá spolkovou vládu, aby Huawei z 5G sítí v Německu vyřadila. Podobně jako to učinily jiné státy jako Austrálie, Tchaj-wan nebo USA. K vyloučení Huawei ze soutěže o 5G sítě vyzývají své vlády i poslanci v Rakousku nebo v Itálii.

Na rizikové chování firmy, jejíž technologie by mohly být využity ke špionáži ve prospěch čínské vlády, poprvé upozornily Spojené státy, které v systémech firmy našly takzvaná zadní vrátka, jimiž lze získávat a sdílet důležité informace. Američané také upozornili, že společnost Huawei je přímo napojena na čínskou vládu. Varování v tomto smyslu přinesla i německá tajná služba, která ústy svého šéfa Bruna Kahla vyjádřila obavy z toho, že by 5G v Německu ovládala společnost, které se nedá důvěřovat.

Vedení společnosti všechny tyto informace popírá. Šéf Huawei Žen Čeng-fej kvůli podobným podezřením před rokem dokonce porušil svůj mediální půst a poskytl rozhovor, v němž se dušoval, že Huawei je slušná soukromá firma. „Miluji svou zemi a podporuji komunistickou stranu. Neudělal bych ale nic, co by poškodilo jinou zemi světa,“ řekl pětasedmdesátiletý Žen a dodal: „Mezi mými politickými názory a podnikatelskou činností firmy Huawei neexistuje žádná spojitost.“

Jakýkoliv obchodní spor s Čínou by byl pro německé hospodářství nepříjemný. Německo je největším obchodním partnerem Číny v Evropě. Objem vzájemného obchodu se vyšplhal už na 200 miliard eur. Němci přitom v roce 2018 vyvezli do Číny zboží a služby za 93 miliard eur a investovali do projektů za 80 miliard eur.

Autor je spolupracovník redakce