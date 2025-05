Poptávka po stovkách pandurů

Investice do licenční výroby pandurů i vývoje nového vozidla Pandur EVO dosáhly stovek milionů korun, říká šéf Tatra Defence Vehicle Tomáš Mohapl (na snímku před pandurem EVO s novou věží vyráběnou v Česku osazenou 30timilimetrovým kanónem). | Zdroj: Pavel Otto

„Investovali jsme do licence na výrobu vozidel pandur v Česku i do jejich dalšího vývoje už stovky miliónů korun. To si můžeme dovolit nejen díky finanční síle skupiny CSG, do níž spadáme, ale i vzhledem ke schopnosti získat objednávky z ciziny,“ upozorňuje generální ředitel Tatra Defence Vehicle Tomáš Mohapl.

Přenos výroby se kvůli jediné zakázce pro českou armádu nevyplatí, to zahraniční dodavatelé podle Mohapla moc dobře vědí, i když navenek o zapojení českého průmyslu hovoří. „Už teď máme poptávky na stovky nových vozidel Pandur EVO. Díky tomu nejsme závislí na jediné domácí zakázce a můžeme být dlouhodobým přínosem pro českou ekonomiku,“ dodává.