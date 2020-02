Boeing nedostal žádnou objednávku, problémy mají i jeho dodavatelé | E15.cz

Americký výrobce letecké techniky Boeing neobdržel v lednu poprvé od roku 1962 žádnou novou objednávku. Zákazníci se strojům 737 MAX bodou vyhýbat do té doby, než je letečtí regulátoři znovu pustí do vzduchu, píše agentura Reuters. Problémy Boeingu nahrávají jeho evropskému rivalovi. Airbus v lednu obdržel nejvíce objednávek za nejméně 15 let, a to 274.