O odval Lihovarská patřící krachující Liberty Ostrava je zájem. Místní materiál má prý hodnotu miliardy

O odval Lihovarská ve Slezské Ostravě, který chce prodat zadlužená huť Liberty Ostrava, se přihlásili další zájemci. Ostravské společnosti Jiperastav a Ecocoal Slag Handling (ESH), které jsou samy věřitelkami huti, za areál odvalu nabízejí 125, respektive minimálně 130 milionů korun. Proti prodeji se staví insolvenční správce Liberty společnost TP Insolvence i někteří věřitelé, podle nichž má materiál v odvalu hodnotu nejméně miliardy korun. Vyplývá to z informací uvedených v Insolvenčním rejstříku.

Liberty podala minulý týden insolvenčnímu soudu návrh, aby vyslovil souhlas s uzavřením kupní smlouvy na pozemky, na nichž se odval nachází. Halda neboli odval Lihovarská je několik stovek metrů od areálu huti a od roku 1958 se tam vyváží velkoobjemový odpad včetně vysokopecní strusky. Podle návrhu předloženého Liberty měla být kupcem společnost FDXX strategie z Mikulovic na Jesenicku, zaplatit měla 120 milionů korun.

Liberty v návrhu soudu napsala, že jde o nevyužívaný majetek. Koksovnu i svou poslední fungující vysokou pec huť odstavila a už déle než půl roku je udržuje v takzvaném teplém útlumu, kdy je teplo podstatně nižší než při normálním provozu.

Společnost ESH pro Liberty dlouhodobě zajišťovala právě provoz struskového hospodářství na odvalu Lihovarská. Soudu napsala, že pokud Liberty hodlá vysokou pec skutečně znovu zprovoznit, pak jsou pro ni nemovitosti odvalu, zařízení a technologie, které se tam nacházejí, nepostradatelné a aktuálně nenahraditelné. Pokud by odval získala třetí firma, mohla by se podle ESH dostat Liberty do stejné situace jako v případě dodavatele energií Tameh Czech, kdy byla Liberty na této firmě závislá.

Například ostravská společnost Jiperastav soudu napsala, že cena nemovitostí uvedených v kupní smlouvě je nízká a neodpovídá jejich skutečné hodnotě. V ceně by měla být zahrnuta i cena samotného odvalu, v němž je podle Jiperastavu materiál ze struskového hospodářství nejméně za miliardu korun.

„Cena převáděných nemovitostí by se měla i po započtení hodnoty surovin v odvalu, které může nový majitel zpeněžit, blížit 1,6 miliardy korun, nikoliv 120 milionů korun,“ uvedla firma Jiperastav. Dodala, že pokud by zůstaly podmínky, jaké jsou v návrhu kupní smlouvy, je ochotna nabídnout 125 milionů korun.

ESH oznámila soudu, že je připravena areál odvalu odkoupit nejméně za 130 milionů korun včetně jeho součástí za podmínek výhodných pro Liberty, tak aby byly zajištěny potřeby huti při provozování struskového hospodářství. Současně by tak podle ní prodej odvalu neovlivnil negativně cenu huti jako celku.

Ohlášený společník TP Insolvence Šimon Peták soudu napsal, že udělení souhlasu s uzavřením kupní smlouvy s firmou FDXX strategie nedoporučuje. Nezohledňuje podle něj dostatečně cenu strusky. „O tom svědčí i skutečnost, že zveřejnění návrhu vyvolalo reakci hned několika subjektů, které by o odval měly zájem,“ uvedl Peták a dodal, že dvě firmy nabídly i vyšší cenu.

„Dle insolvenčního správce by měla být vyhodnocena i možnost nabízená společnosti ESH ohledně možného pokračování struskového hospodářství s pravidelným měsíčním příjmem do majetkové podstaty ve výši šest až 12 milionů korun měsíčně, tedy pět až deset procent navrhované kupní ceny za nemovité věci měsíčně,“ uvedl Peták.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí Tameh zastavil dodávky energií. Převážná část zaměstnanců, kterých má podnik zhruba 5000, je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V návrhu Liberty uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, převyšují pět miliard korun.

Zaměstnanci Liberty Ostrava už dva měsíce nedostali mzdy a náhrady jim vyplácí stát prostřednictvím úřadu práce. Už dříve v restrukturalizačním plánu firma uvedla, že náklady na mzdy činí měsíčně téměř 300 milionů korun.