Obchodní válka dopadá i na výrobce hraček, Hasbro urychluje přesun z Číny | E15.cz

Americká společnost Hasbro, která patří mezi největší výrobce hraček na světě, urychluje kvůli obchodní válce plány na přesun části výroby z Číny do nových továren ve Vietnamu a v Indii. Informovala o tom agentura Bloomberg .

„Stále rozšiřujeme naši stopu a globální výrobu přesouváme do nových oblastí,“ uvedl šéf společnosti Brian Goldner. Čína podle něj i nadále zůstane vysoce kvalitním a levným místem pro výrobu hraček. Goldner však zároveň uvedl, že firma už cítí tlak spojený s obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou.

Pokud začnou platit americká cla na dovoz zboží z Číny, ucítí to výrobce hraček podle finanční ředitelky Deborah Thomasové zřejmě až ve čtvrtém letošním kvartálu. „Na příchod tarifů jsme připraveni, nadále však věříme, že by to byla pro naši firmu i zákazníky zbytečná komplikace,“ uvedla Thomasová.

Hasbro, které je druhým největším výrobcem hraček na světě, zaostává za konkurenčním Mattelem. Ve druhém čtvrtletí ale jeho tržby překonaly odhady analytiků, když vzrostly o necelých devět procent na 984,5 milionu dolarů (22,4 miliardy korun). Velkou měrou se na tom podepsal prodej postaviček hrdinů z filmové série Avengers.

Výrobce hraček je zatím posledním, kdo upravuje své výrobní plány v souvislosti s obchodní válkou. Agentura Nikkei už dříve uvedla, že přesun výroby z Číny chystají i americké technologické společnosti Microsoft, Google a Apple nebo japonský videoherní gigant Nintendo. Podobně prý smýšlí i ostatní výrobci spotřební elektroniky, ať už jde o další výrobce počítačů jako Lenovo či Acer, případně Amazon se svými chytrými reproduktory.