Muž, který nastartoval továrnu na miliardy. Přečtěte si profil prezidenta studia Marvel | E15.cz

Že chce pracovat v Hollywoodu, věděl architekt marvelovského úspěchu už v době, kdy jako teenager vyrůstal ve třicetitisícovém městě Westfield v americkém státě New Jersey. Tehdy pro něj byly pohyblivé obrázky podle jeho slov „fantazií a útěkem ze šedé reality maloměsta“. Filmový a televizní byznys měl navíc v rodině, jeho dědeček Robert Short produkoval v padesátých letech nekonečné seriály. Mladý Feige měl ale radši filmy, úplně nejradši koukal na revoluční a oblíbenou sérii Návrat do budoucnosti.

Právě její režisér Robert Zemeckis byl jedním z důvodů, proč se Feige rozhodl studovat film na prestižní Univerzitě jižní Kalifornie. Při snaze dostat se na vysněnou školu ale pětkrát neuspěl. „Rodina a přátelé mi taktně naznačili, že bych se měl poohlédnout po jiném oboru. Říkali, že na univerzitě jsou i další skvělé předměty. Já jim ale odpověděl, že absolutně nemám ponětí, o čem to mluví,“ vzpomínal před několika lety. Nevzdal se a na šestý pokus se na prestižní školu dostal a po absolvování skutečně začal produkovat filmy.

Začínal jako asistent producentky Lauren Donnerové, kdy dohlížel na katastrofický snímek Sopka, jenž měl premiéru v roce 1997. Českému publiku je ale bližší komedie Láska přes internet s Tomem Hanksem a Meg Ryanovou, na níž pracoval opět jako asistent Donnerové o rok později.

První krůčky

Díky spolupráci s The Donner’s Company se přesunul ke studiu Marvel, kde začal pracovat v roce 2000. V té době ale jen hlídal kvalitu filmů, které s marvelovskými hrdiny natáčela jiná studia. Dostal se k prvnímu filmu ze série X-Men, jenž byl zlomem v komiksovém žánru a definoval jeho vývoj na několik let dopředu. Úspěšná byla také trojdílná spidermanovská série od filmové divize Sony, která v kinosálech utržila téměř 2,5 miliardy dolarů. U toho všeho nynější šéf Marvelu byl a většinou už v pozici výkonného producenta, což mu umožňovalo vyhnout se bezprostřední pozornosti fanoušků, zároveň ale podstatně ovlivňovat výslednou podobu snímků.

„Nejlepší věc na produkování je, že kromě prezentování novinek na festivalu Comic Con trávím 99 procent svého času v zákulisí,“ chválil svou práci „šedé eminence“ Feige v rozhovoru pro deník The New York Times.

Studio Marvel

S plány na vznik vlastního filmového studia přišel komiksový gigant Marvel už v roce 2005. Snímky mu měla distribuovat tradiční společnost Paramount. Problém ale představovala práva na jednotlivé superhrdiny, která tehdejší šéf filmové divize Avi Arad kvůli bankrotu v roce 1996 rozprodal jednotlivým hollywoodským studiím.

V roce 2005 přišel Feige už jako ostřílený producent za Aradem a nabídl mu, že se zbylými hrdiny natočí filmovou sérii. Jeho plán měl nově vzniklé filmové studio během čtyř let posunout do první ligy. Arad kývl a dal na projekt půl miliardy dolarů. Tehdy dvaatřicetiletý producent si ho získal obrovským nadšením a nekonečnými znalostmi o komiksech. Ty o několik let později ocenil i velký fanoušek devátého umění, režisér Joss Whedon, jehož Feige najal na natáčení snímku Avengers. „Kevin je obrovský nerd. Možná ještě větší než já,“ pochválil svého tehdejšího šéfa Whedon.

Velký start

Zlomovým datem ve Feigeově kariéře je 2. květen roku 2008. Americkou premiéru si v ten den odbyl první film, který Marvel svépomocí natočil – Iron Man. Sázka hned na několik nejistot producentovi vyšla a snímek se stal velkým hitem, který chválili kritici i diváci. V roli výstředního miliardáře Tonyho Starka zazářil herec Robert Downey Jr. Ten díky „železnému muži“ opět nastartoval vyhaslou kariéru a na jedenáct let se stal největším marvelovským magnetem na peníze.

Studio s Downeyem navíc uzavřelo smlouvu na několik filmů a dalo mu poměrně nízký honorář, stejný postup pak Marvel aplikoval i u dalších herců. Ve chvíli, kdy mu ale „začátečnická“ smlouva skončila, si mohl v podstatě nadiktovat jakékoli podmínky včetně procenta z tržeb filmů.

Většina diváků v té době ještě netušila, že je Iron Man jen začátkem filmové série. Tu mimochodem málem narušil hned další film – Neuvěřitelný Hulk, který přišel do kin necelý půlrok po Iron Manovi a příliš se nepovedl. Jedno klopýtnutí ale Feige ustál a pak už začala velká jízda těšící nejen fanoušky, ale i účetní studia.

Faktor Feige

Asi největší roli v obrovském úspěchu sehrál právě Feige, který je od roku 2007 prezidentem Marvelu. Celý projekt nejen naplánoval, ale od prvního do posledního filmu dohlížel na to, aby si držely dostatečnou kvalitu. Zároveň se ale nedá říct, že by sázel na jistotu. Nebojí se střídat režiséry ani žánry u jednotlivých filmů. V portfoliu Marvelu tak lze vidět třeba teenagerovskou komedii, vesmírné putování ve stylu Star Treku nebo shakespearovské drama z planety, na níž vládnou severští bohové Thor a Odin.

Jonah Weiland z odborné stránky ComicBookResources.com považuje hlavní přínos tvůrce marvelovského úspěchu v tom, že rozumí fanouškům a dokáže jim na plátně nabídnout přesně to, po čem touží.

„Nejsem si jistý, zda existuje nějaká tajná formule na tvorbu kvalitního a úspěšného komiksového filmu. Vím ale, že lidé mají problémy, když se někdo pokouší znovu vynalézat kolo. Já se jen koukám do komiksů. Pokud je skutečně otevřete a pořádně přečtete, uvidíte, že je v nich mnohem víc hloubky, než to na první pohled vypadá,“ popisuje producent, jak při tvorbě filmů vychází přímo z fanoušky milovaných obrázkových sešitů.

Faktor Feige je i jedním z důvodů, proč „továrna na superhrdinské filmy“ funguje téměř jako samostatné studio uvnitř konglomerátu Disney, který Marvel Entertainment v roce 2009 za čtyři miliardy dolarů koupil. I šéfové nejmocnějšího hollywoodského studia považují muže s kšiltovkou za součást povedené akvizice Marvelu.

Nový začátek

Marvel má za sebou první úspěšnou sérii, která vyvrcholila dubnovou premiérou snímku Avengers: Endgame. Ten v kinech zatím utržil 2,782 miliardy dolarů. K překonání Avatara a zisku pozice finančně nejúspěšnějšího filmu všech dob mu zbývá už jen šest milionů dolarů. Oficiální ukončení první marvelovské ságy ale proběhlo až prostřednictvím filmu Spider-Man: Daleko od domova, který měl premiéru na začátku července. Po druhém víkendu ve světových kinech na svém kontě pavoučí muž přepočítává 847 milionů dolarů a téměř jistě překoná miliardu.

Šestačtyřicetiletého Feige čeká na konci tohoto týdne v San Diegu opět jeho oblíbený festival fanoušků komiksů a sci-fi Comic Con, kde před ním stojí nelehký úkol. Bude muset představit velkolepé plány na druhou marvelovskou sérii. Nebude jednoduché zopakovat úspěch té první, protože většina postav, které diváky do kin nejvíc lákaly, své příběhy uzavřela a jejich břímě ochrany světů ponesou jiní hrdinové.

Jinak ale Feigeovi vše hraje do karet. Od mocného mateřského studia dostal volnost a k tomu ještě velký dárek v podobě postav z komiksů X-Men. Práva na ně totiž získala společnost Disney spolu s akvizicí zábavní divize studia 21st Century Fox. Diváky tak čeká ještě více hrdinů a bude zajímavé sledovat, kolik dalších miliard Feige z komiksových filmů vydoluje.