Obnovení výroby aut v Česku: Produkce se dostala na polovinu | E15.cz

„Květen se nesl ve znamení pozvolného obnovování výroby. Vůči dubnu, kdy došlo k propadu o skoro 90 procent, jsme na pozitivní trajektorii. Celé odvětví však zůstává pod tlakem výrazného propadu poptávky. Registrace nových vozů v květnu poklesly o 44 procent,“ uvedl ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Konkrétně osobních automobilů a lehkých dodávek se u nás během května vyrobilo 62 184. Od začátku roku, kdy záhy propukla krize spojená s pandemií koronaviru, to bylo 399 681 vozů, tedy meziročně o 35,7 procenta méně než loni.

„Celkový propad v Evropě letos očekáváme kolem 20 procent, což by byl poměrně úspěch. Bude záležet, zda se podaří obnovit nákupy aut pro cestování během léta, když letecká doprava nebude tolik dostupná,“ dodal pro E15 Petzl s tím, že by česká vláda měla automobilový průmysl více podpořit. „Vláda by mohla podpořit investice do vývoje nových technologií podobně, jako se stalo v západoevropských zemích. Bylo by k tomu možné využít i granty Evropské unie,“ upřesnil Petzl.

Největší rozdíl zaznamenala kolínská TPCA (o 42,3 procenta méně), následovaná nošovickým Hyundai (o 39,5 procenta) a Škodou Auto (o 32,8 procenta).

Podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) spolu s produkcí klesaly i prodeje. V květnu trh v Evropské unii spadl o 52,3 procenta na 581 tisíc osobních vozů.

Zemí nejvíce zasaženou dopady opatření proti šíření koronaviru bylo v květnu Španělsko, kde prodej klesl o 73 procent. Pokles ve Francii, Itálii a Německu dosáhl asi 50 procent.