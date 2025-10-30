Zisk čínského výrobce elektromobilů BYD se propadl nejvíce za čtyři roky
Čínská automobilka BYD zaznamenala ve třetím čtvrtletí meziroční pokles čistého zisku o třetinu na 7,8 miliardy jüanů (zhruba 23 miliard korun), což představuje největší propad za více než čtyři roky. Firma zároveň poprvé po pěti letech hlásí pokles tržeb a snižuje svůj prodejní cíl na letošní rok. Firma údaje zveřejnila ve zprávě pro burzovní úřady. Důvodem je sílící konkurence na domácím trhu, kde ztrácí podíl ve prospěch značek jako Geely či Leapmotor, píše agentura Reuters.
Tržby automobilce meziročně klesly o 3,1 procenta na 195 miliard jüanů. Je to první takový pokles za déle než pět let. Další pokles zisku přichází v čase, kdy BYD čelí na domácím trhu tvrdší konkurenci ze strany firem, jako je Geely a Leapmotor. Ty podniku odčerpávají podíl v segmentu levných automobilů. Podíl automobilky BYD na domácím trhu klesl v září na 14 procent z 18 procent o rok dříve.
Společnost snížila prodejní cíl na letošní rok o 16 procent na 4,6 milionu vozidel. Stále však očekává, že vývoz elektromobilů a plug-in hybridů ve srovnání s loňským rokem zdvojnásobí. Mezi nejrychleji rostoucí trhy bude podle očekávání firmy patřit Evropa.
Od letoška také v Česku
Čínská automobilka BYD (Build Your Dreams) se na konci roku 2023 stala největším výrobcem elektromobilů na světě, když v prodejích překonala Teslu. Vyrábí nejen auta, ale i vlastní baterie a čipy, což jí dává klíčovou konkurenční výhodu. BYD se zaměřuje na široké spektrum vozidel, od dostupných městských elektromobilů po prémiové sedany a SUV.
BYD v roce 2024 spustila vlastní lodní přepravu elektromobilů do Evropy, aby zvládla rostoucí poptávku. Na evropském trhu už nabízí několik modelů, včetně BYD Atto 3 (kompaktní SUV), BYD Han (prémiový sedan) a BYD Seal (sportovní elektromobil). Firma staví na špičkové technologii, konkurenceschopné ceně a dlouhém dojezdu. Na český trh oficiálně vstoupila 1. dubna.