Odboráři huti Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, žádají vládu, poslance, senátory a europoslance, aby převzali iniciativu při řešení problémů, do nichž se podnik dostal. Stát jako významný věřitel firmy by podle odborů měl prostřednictvím věřitelského výboru razantně vstoupit do celé situace tím, že bude napomáhat všemi dostupnými prostředky v přípravě na převzetí státem a přípravou na prodej firmy. Napsali to v otevřeném dopise, pod kterým jsou podepsaní odboroví předáci Petr Slanina, Alena Sobolová a Petr Zegzulka. Na iniciativu už reagoval premiér Petr Fiala (ODS). Oznámil, že se s autory dopisu plánuje setkat tento čtvrtek v Praze.