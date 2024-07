Zaměstnanci Liberty Ostrava zatím využili půjčku od Moravskoslezského kraje ve výši 14 milionů korun

Zaměstnanci mají možnost o půjčku i nadále žádat. Kraj pro tyto účely vyčlenil 125 milionů korun. Od dnešního dne je však nutné podávat žádosti na podatelně hejtmanství, v předchozích dnech o ně zaměstnanci žádali na kontaktním místě ve školicím středisku huti. Lidé mohou od kraje dostat 25.000 korun. Získat je mohou obyvatelé kraje, kteří současně byli ke konci května zaměstnanci huti. Půjčky jsou splatné do konce roku.

„Žádosti o půjčku přijímáme denně ve všední dny od úterka 18. června. Ke konci minulého týdne navštívily školící středisko huti přes 4000 zaměstnanců, jen asi 15 procent z nich si na místě zažádalo o půjčku, přesně 606 osob. Rada kraje žádosti schvaluje postupně, kromě předem stanovených termínů se setkáváme i každý čtvrtek. Jakmile je žádost krajskými radními schválena a ze strany hejtmanství podepsána, je potřeba, aby si ji žadatel osobně převzal. Až pak je možná výplata,“ uvedl hejtman Josef Bělica (ANO). Kvůli půjčkám mohou žadatelé na krajský úřad docházet během úředních hodin, které jsou v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00, v úterý a ve čtvrtek od 08:00 do 14:30 a v pátky od 08:00 do 13:00.

Největší zájem o krajskou bezúročnou půjčku byl hlavně po vyhlášení nabídky. „V prvních dnech si o půjčku řeklo přes 100 zájemců, nejvíce žádostí, přesně 173 jsme evidovali ve středu 19. června. Pak se počet zájemců začal postupně snižovat. V minulém týdnu si o půjčku zažádalo v pondělí 60, v úterý 38, ve středu 26, ve čtvrtek už jen 17 a v pátek pak 14 lidí. Usuzujeme, že těm nejpotřebnějším jsme už pomohli. Nicméně žádosti ještě stále přijímáme,“ doplnil Bělica.

Liberty Ostrava je v problémech od loňska. Od prosince, kdy společnost Tameh Czech zastavila huti dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Převážná část zaměstnanců, kterých má podnik zhruba 5000, je od té doby doma. Minulý měsíc lidé nedostali mzdy a náhrady jim vyplácí stát prostřednictvím úřadu práce.

Krajský soud v Ostravě zahájil 13. června s hutí insolvenční řízení. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Uvedla v něm, že je v platební neschopnosti a její závazky po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, převyšují pět miliard korun. V pátek soud společnost Liberty Ostrava poslal do úpadku.

Do podání insolvenčního návrhu huť před věřiteli chránilo moratorium. Nejprve individuální moratorium, které podniku mělo zajistit ochranu před firmou Tameh Czech, která jí dodávala energie. Posléze i všeobecné moratorium. Toto opatření zajistilo firmě na tři měsíce ochranu před všemi věřiteli. Odložilo například splatnost pohledávek.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Od roku 2019 slezská huť patří Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.