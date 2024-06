Přes 20 procent hodnoty investice americké společnosti Onsemi do rozšíření výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm má činit státní pobídka české vlády. Podle informací e15 by to mělo být kolem deseti miliard korun. Zákon původně dovoloval maximálně patnáctiprocentní veřejnou podporu, jeho loňská novela ale umožňuje u strategických projektů pobídku zvýšit až na 27,5 procenta. Za nedostatek podrobností o jednání s čipovým gigantem kritizuje kabinet opoziční hnutí ANO.