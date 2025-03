Orlen Unipetrol dostane až 330 tisíc tun ropy ze státních rezerv kvůli omezení dodávek z Družby

Ropa přestala téct ropovodem Družba do ČR v úterý ráno. Dodávky západní cestou pokračují přes ropovody IKL a TAL. Důvod, proč byly dodávky ropy zastaveny, šéf SSHR nekomentoval.

Rafinerie mohou podle Švagra čerpat půjčku prakticky okamžitě, Orlen Unipetrol ovšem zřejmě bude nejprve používat ještě vlastní zásoby. Smlouva o půjčce by měla být podepsána do konce týdne. V případě, že rafinerie opravdu půjčku využijí, firma posléze vrátí už ropu neruského typu, kterou v současnosti používá kralupská rafinerie.

VIDEO: Česká reakce na ruskou stopku: Konec ropy přes Družbu? Vláda půjčí 330 tisíc tun Orlen Unipetrolu

Česká reakce na ruskou stopku: Konec ropy přes Družbu? Vláda půjčí 330 tisíc tun Orlen Unipetrolu

„V praxi to znamená, že český trh bude i nadále plynule zásobován pohonnými hmotami a dalšími petrochemickými produkty, takže není žádný důvod k nějakému spekulativnímu zvyšování cen pohonných hmot,“ zdůraznil Švagr. Správa je podle něj připravena v případě, že by půjčka nestačila, diskutovat i o uvolnění dalších zásob. Po první půjčce totiž stále zůstane ve skladech SSHR ropa na zhruba 60 dní provozu.

Orlen Unipetrol zároveň podle Švagra už podniká kroky k zajištění alternativních druhů ropy, které by do Česka mohly přitéct ropovodem IKL a na něho navázaným rozšířeným ropovodem TAL z Itálie.

Ropu z Družby dosud zpracovává rafinerie v Litvínově. Orlen Unipetrol v minulých měsících avizoval, že provedl úpravy technologií a rafinerie v Litvínově je technicky připravená na jiné ropné směsi. Kralupská rafinerie ruskou ropu nevyužívá už delší dobu.

Dodávky ropy z ruského ropovodu Družba byly několik dní přerušeny i loni v prosinci. Vláda i tehdy preventivně rozhodla půjčit společnosti Orlen Unipetrol ropu z nouzových zásob pro pokrytí dodávek ropy v případě dlouhodobějšího výpadku. Po obnovení dodávek z Družby nakonec nebylo nutné nouzových zásob využít.

Dosud ropa tekla do Česka ze dvou hlavních zdrojů. Jedním z nich je ropovod Družba, kterým proudí ropa z Ruska. Jeho podíl na dodávkách loni činil 42 procent. Další část ropy přitéká z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL.

Stát do budoucna počítá s navýšením dodávek z ropovodu TAL. Státní provozovatel ropovodů Mero v závěru loňského roku dokončil technické práce na jeho rozšíření, nyní pokračuje v jejich testování. Projekt přibližně za 1,6 miliardy korun má podle dosavadních plánů zhruba od poloviny letošního roku zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Česko by se tudíž mohlo podle vlády zcela odstřihnout od ruské ropy.

Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, USA a Afriky.