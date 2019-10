Passaty se v Izmiru zatím vyrábět nebudou | E15.cz

Firma proto už na začátku týdne oznámila, že investice v Turecku zatím realizována nebude. Koncern ale popřel, že by celou investici kvůli turecké agresi zrušil. Investice se měla týkat nejenom vozů VW – v Izmiru se měly vyrábět hlavně passaty – ale i českých aut značky Škoda Superb. Továrna v Turecku měla dohromady vyrábět 300 tisíc vozů ročně.

VW by také mohl uvažovat o tom, že továrnu nakonec přesune do Bulharska, o němž se při výběru místa pro novou investici v regionu také přemýšlelo. Do hry se pak ve středu opět vrátilo Rumunsko, které potvrdilo, že opětoně zahájilo rozhovory o umístění továrny VW na svém území. Turecko má ale výhodnější polohu, lepší infrastrukturu, nabídlo výhodnější investiční pobídky než Bulharsko, ale především má kvalifikovanější pracovní sílu. Právě tyto okolnosti byly hlavními argumenty, proč se vedení koncernu nakonec rozhodlo pro investici v Turecku. Pak ale přišel Erdoganův povel k útoku na Kurdy.

Zprávy z koncernu hovoří o tom, že celý investiční proces teď bude zahájen nanovo. Volkswagen znovu zváží celou svou investiční strategii, která počítá s vybudováním 130 závodů po celém světě. Turecký Izmir, který minimálně do zastavení bojů a uklidnění situace na severu Sýrie nepřipadá v úvahu,se tak dostává do nového a širšího kontextu.

Proti vybudování závodu v Izmiru mluví i další ekonomické okolnosti. VW ve svých investičních rozvahách v minulosti nepočítal s tím, že Spojené státy zvýší cla na ocel a další průmyslové výrobky z Turecka, což se nyní v důsledku turecké vojenské akce stalo. Plánovaná investice by tedy měla úplně jiné výchozí podmínky, než se původně počítalo, a její ekonomická návratnost tedy nemusí být tak vysoká, jak si VW sliboval.

Veřejné mínění v Německu je dnes velmi kriticky naladěno proti Erdoganovi, což potrvá i v případě, že válka na severu Sýrie rychle skončí. Investice VW v Izmiru je proto podle odborníků v dohledné době politicky absolutně nepřijatelná. Varianta Bulharsko se tedy dříve nebo později alespoň na čas vrátí do hry.

Autor je spolupracovníkem redakce