Pekárně Penam klesl zisk i výroba, tržby vzrostly o 132 milionů | E15.cz

Výrobce pečiva Penam, který patří do holdingu Agrofert, loni zvýšil meziročně tržby o 132 milionů korun na 3,73 miliardy. Zisk se však snížil na pětinu, tedy na 23 milionů korun. Podle předsedy představenstva Jaroslava Kurčíka odráží hospodaření složitou situaci na trhu. Uvedl to ve výroční zprávě ve Sbírce listin. Objem loňské výroby byl mírně nižší než o rok dříve.

Penam v posledních letech investuje stovky milionů korun do modernizace mlýnů, které má čtyři, i do deseti pekáren. Loni se týkaly investice pekárny ve Zlíně a v Ostravě-Martinově. Letos společnost, kterou s celým Agrofertem vložil premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenských fondů, čelí problémům s dotací 100 milionů korun na modernizaci pekárny v Herinku u Prahy. Ministerstvo financí zatím nepožádalo o proplacení Evropskou komisi vzhledem k tomu, že ta rozhoduje, zda není Babiš ve střetu zájmů. Řeší, zda Babiš jako politik nemá stále vliv na své firmy, které umístil do svěřenských fondů. Penam v prohlášení uvedl, že splnil veškeré náležitosti, aby dotaci získal.

Z výroční zprávy také vyplývá, že již v roce 2016 Penam splnil podmínky k využití investiční pobídky 155 milionů korun na rozšíření výroby pečiva, avšak do konce loňského roku její čerpání nezahájil. Loni využil šestimilionovou dotaci na modernizaci mlýnů.

Firma se snaží každoročně doplňovat a inovovat portfolio výrobků, především s ohledem na měnící se poptávku po zdravějším pečivu. Vyvíjí také vlastní směsi, které umožňují nahrazovat potravinářská aditiva známá jako "éčka" do krájených vek a konzumních chlebů.

Pro společnost, která vznikla v roce 1992, loni pracovali 1841 lidí, což je meziročně o 34 méně. Osobní náklady však rostly téměř o 40 milionů korun.