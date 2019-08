Photon Energy prodala podíl v australském solárním parku | E15.cz

Nizozemské společnosti s českými kořeny Photon Energy se v Austrálii podařil první investiční exit. Jednomu z největších výrobců fotovoltaických panelů na světě, koncernu Canadian Solar, prodala čtvrtinový podíl ve svém projektu solárního parku Suntop 1 o výkonu 189 megawattů. Společnost to uvedla ve finanční zprávě s tím, že prodej dokončí v letošním třetím čtvrtletí. Hodnotu kontraktu nesdělila.

„Je to úspěšné dokončení developerské práce na projektu Suntop 1 a zároveň první úspěšný exit z pěti projektů, které se společností Canadian Solar máme. Proto je to pro nás důležitý milník,“ říká spolumajitel firmy, Čechoaustralan Michael Gartner.

Náklady na projekt, který čítá kolem 550 tisíc solárních panelů, se odhadují na více než šest miliard korun. Fotovoltaická elektrárna Suntop 1 v Novém Jižním Walesu je součástí plánu na stavbu pěti obřích solárních parků o souhrnném výkonu 1,1 gigawattu.

Ve zbývajících projektech drží Photon Energy buď čtvrtinový, nebo poloviční podíl. Tři z nich by měly být připraveny k výstavbě ještě do konce roku a poslední v prvním čtvrtletí příštího roku. Společnost Photon Energy působí zejména v Austrálii a Maďarsku, přičemž menší elektrárny o výkonu do šesti megawattů provozuje v Česku.

Firma loni poprvé vykázala čistý zisk, činil šestnáct milionů korun. Tržby vzrostly o sedmnáct procent na 523 milionů korun.