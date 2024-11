Energetický regulační úřad (ERÚ) tento týden představí cenovou regulaci dodávek plynu a elektřiny. Podle již zveřejněného návrhu, od kterého by se výsledná regulace neměla podle informací e15 zásadně měnit, podraží výrazně plyn, zatímco elektřinu čeká spíše zlevnění. ERÚ navrhuje zvýšení cen regulované složky zhruba od dvou do šesti procent, výrazně by měly zdražit i neregulované části ceny, například v Praze za odebraný plyn až o 13 procent. Z tohoto zdražení budou profitovat hlavně společnosti Net4Gas a Gas Storage, které loni s velkým dluhem koupil stát prostřednictvím své plně ovládané firmy ČEPS.