Podílníci českého lithia si výrazně polepšili. Krúpa: Aktivita ČEZ je pozitivní impuls | E15.cz

Bezmála o 160 milionů korun si jen za dnešek přilepšili akcionáři australské těžební firmy European Metal Holdings poté, co firma oznámila dohodu o půjčce s tuzemským ČEZem. Akcie těžaře, který skrze svou českou dceru Geomet vlastní práva na hlubinnou těžbu lithia na krušnohorském Cínovci, totiž během úterka podražily na londýnské burze o rovnou pětinu na své maximum od února loňského roku.

Polostátní ČEZ poskytne těžaři do konce roku úvěr v objemu dvou milionů eur. Pokud se ukáže, že zásoby inoveckého lithia jsou ekonomicky vytěžitelné, je česká energetická firma připravena do European Metal Holdings vstoupit i majetkově, a to až většinovým podílem.

„Skupina KGI jakožto aktivní minoritní akcionář společnosti Euro oceňuje aktivitu ČEZ jakožto pozitivní impuls pro těžbu lithia na Cínovci. Pro ČEZ jde o příležitost, jak získat pozici pro tuto strategickou surovinu v regionu Evropy,“ uvádí investor Pavol Krúpa, který skrze svou KGI vlastní v australském těžaři podíl na prahu půldruhého procenta. Analytici: Spolupráce ČEZ s australským těžařem lithia je do značné míry politický tah

Krom Krúpy vlastní dvouprocentní podíl ve firmě i další tuzemský investor a někdejší jednatel Geometu Pavel Reichl. „V očích trhu se aktivitou ČEZu zvyšuje pravděpodobnost, že se na Cínovci lithium jednou opravdu začne těžit. To by cenu daných akcií zřejmě i mnohonásobně zvýšilo,“ uvádí ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Podle kritiků může být efekt transakce zkreslen politikou. „Trochu se zdá, že nejde úplně o čistě ekonomické rozhodnutí, ale způsob státu, jak si přes ČEZ pohlídat své zájmy a ČEZ na to využít,“ říká analytik J&T Banky Michal Semotan.

Australský těžař má na londýnské burze aktuálně hodnotu v přepočtu na hranici jedné miliardy korun. České lithium je pro firmu jediným byznysovým projektem, australská firma za sebou zároveň za dobu své existence nemá žádný ziskový rok.