Pomohl iPhonům i Nintendu a nyní má změnit tvář Ferrari | E15.cz

Ferrari chystá první elektrovůz na rok 2025. A s velkými plány doposud byly spjaty především velká nervozita a spousta pochybností. Od 1. září se však role výkonného ředitele značky zhostí nový muž. Překvapivě to není žádný ostřílený matador automotive sektoru. Ale jde o veleúspěšného vědce a vývojáře čipů. Seznamte se s Benedettem Vignou, který má dovést Ferrari do elektrobudoucnosti.

Doslova před pár hodinami skončila v Kalifornii opulentní představovačka nejnovějšího modelu Tesly. Inovovaný model S doplněný přízviskem Plaid nabízí jízdní vlastnosti z říše snů: díky elektromotoru by měl vystřelit z nuly na stovku za méně než dvě sekundy a maximální rychlost je stanovena na 200 mil za hodinu, tedy, považte, 320 kilometrů za hodinu. Čímž se samozřejmě stává nejrychlejším sériově vyráběným elektromobilem a nasazuje laťku zbytku trhu pro další léta.

Jen chvíli před oficiálním představením tohoto vozu se však za daleko menších fanfár a pozornosti médií odehrálo něco, co by s budoucím trhem elektroaut mohlo zahýbat možná ještě více než zmíněná novinka Tesly.

Legendární značka supersprotů Ferrari oznámila, že se od 1. září jejím výkonným ředitelem stane Benedetto Vigna. A tato informace pořádně zamotala hlavy většině odborníků, protože do čela jedné z nejslavnějších a nejsledovanějších značek se postaví nikoli zkušený harcovník automotive segmentu, ale relativní mladík z technologické oblasti. Vigna je totiž v současnosti jedním z ředitelů významného výrobce čipů a specialisty na polovodiče STMicroelectronics.

„Vsadit na někoho relativně mladého, navíc z technologické oblasti, to jasně naznačuje, co má Ferrari za lubem,“ komentoval pro Bloomberg překvapivou informaci analytik Tom Narayan z Royal Bank of Canada. „Největší výzvou pro Ferrari z našeho pohledu totiž bude čelit v následující dekádě tomu, jak se bude proměňovat trh s luxusními vozy a jak se bude měnit jejich technologie,“ dodal Narayan.

A Vigna tak pro následující roky skutečně může být velmi dobrou volbou, když od poloviny aktuální dekády chce Ferrari sázet na elektromobilitu a jít tak do přímé konkurence právě zmíněné Tesly.

Před výrobci supersportů na celém světě totiž v poslední dekádě leželo poměrně velké dilema. Doposud své produkty prezentovali jako luxusní zboží. A tak se obchodní strategie nápadně podobaly strategiím konglomerátu LVMH jednoho z nejbohatších lidí světa Bernarda Arnaulta. V důsledku toho sázeli až na absurdně high-endové provedení, náročné zákazníky se snažili lákat všemožnými limitovanými edicemi, ale tím se vozy stávaly drahé nejen pro koncové zákazníky, ale také pro samotné výrobce.

Elon Musk se svou Teslou ukázal, že lze supersporty vyvíjet a prodávat úplně jinak. Vlastně masově, čemuž odpovídá i cenovka nového modelu S Plaid, která je stanovena na 130 tisíc dolarů. (Pro srovnání: Ferrari začínají na částce cca 250 tisíc dolarů, tedy téměř na dvojnásobku.)

Až na tu cenu se úspěchem Tesly jistě bude chtít inspirovat právě i Ferrari, které v roce 2019 uvedlo svůj první plug-in hybrid model, ale čelilo tomu, že zákazníci podobné vozy zkrátka nepovažovali „za to pravé Ferrari“. Přesto italská značka plánuje na rok 2025 uvedení prvního plnohodnotného vozu a pomoci změnit pohled zákazníků a vůbec celého světa na elektroFerrari má právě muž, který se podílel na vývoji iPhonů nebo třeba konzole Wii. „Je to skutečná pocta stát se CEO Ferrari a přijímám to zároveň s pocitem vzrušení i zodpovědnosti. Vzrušení z toho, jaké velké příležitosti jsou před námi. A zodpovědnosti vůči dosavadním úspěchům všech mužů a žen ve Ferrari, vůči akcionářům a samozřejmě vůči všem na světě, kdo chovají k této značce obdiv,“ uvedl v prohlášení Benedetto Vigna.

Velká neznámá

Informací o Benedettu Vignovi skutečně mnoho není. Pojďme ale zrekonstruovat, co lze dohledat. Narodil se v roce 1969 v jihoitalském městě Pietrapertosa. Na univerzitě v Pise vystudoval jadernou fyziku a studium zakončil v roce 1993. O dva roky později nastoupil do společnosti STMicroelectronics, kde působí dodnes a v níž si jej vyhlédl dosavadní vládce Ferrari John Elkann.