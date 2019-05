PPF prodala desetinu strojírenské Škodovky miliardáři Koreckému | E15.cz

Korecký byl jedním ze spolumajitelů skupiny Škoda Transportation do doby, než Škodu loni převzala PPF. Z bývalých spolumajitelů byl přitom jediným, kdo ve strojírenské skupině zůstal i po změně vlastníka, a to jako člen dozorčí rady. „Bylo jasné od začátku, že to tak nějak dopadne a Korecký se nějak ‚nečekaně‘ objeví,“ sdělil E15 zdroj blízký transakci.

PPF dokončila nákup 100 procent akcií strojírenské skupiny Škoda Transportation včetně dalších aktiv souvisejících s její činností loni v dubnu. Podle médií byla kupní cena 326 milionů eur, což je při kurzu, který platil v době převzetí firmy, 8,3 miliardy korun.

Škoda Transportation je jednou z předních evropských firem v oboru dopravního strojírenství. Mezi její výrobky patří především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídící a pohonné systémy pro dopravní systémy.

Michal Korecký je členem dozorčí rady společnosti Škoda Transportation a členem dozorčích rad i v některých dalších strategických firmách skupiny Škoda. Bývalý klíčový manažer Škody Holding Korecký zůstane v neexekutivní pozici a poskytne společnosti své dlouholeté znalosti v oblasti strojírenství z pozice minoritního akcionáře, uvedla PPF. Podle loňského žebříčku magazínu Forbes je Korecký 42. nejbohatším Čechem. Jeho majetek se odhaduje na pět miliard korun.

Škoda Transportation má několik dceřiných společností, například společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Pars nova. Další firmy jsou i v Německu, Finsku, USA, Polsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech v ČR zaměstnává více než 5000 lidí. Do výzkumu a vývoje investovala společnost za poslední tři roky přes tři miliardy korun.

Kellnerova skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina k loňskému pololetí vlastnila aktiva ve výši téměř 38 miliard eur.