ANALÝZA Ondřeje Součka: He3da jako bateriový svatý grál? Pro drobné akcionáře jen stěží | E15.cz

K bateriím HE3DA se obyčejný smrtelník nedostane ani po osmi měsících od slavnostního otevření továrny, jak na začátku června napsal Ekonomický deník. A kdy budou baterie volně dostupné na trhu, se asi jen tak nedozvíme. Jejich výrobce – Prusem ovládaná společnost Magna Energy Storage – se podle nedávné tiskové zprávy hodlá odpojit od „velmi nekvalitních novinářů“.

„Vzhledem k tomu, že metody autorů těchto článků jsou laciné, a proto pro nás vcelku předem čitelné a předvídatelné, očekáváme bohužel také, že mohou následovat články se snahou o pošpinění dobrého jména investorské společnosti a investorů. Proto již tuto věc řeší tým právníků ve spolupráci s orgány činnými v trestních řízeních,“ píše se ve zprávě.

Bez odpovědi tak zůstal dotaz deníku E15 například na to, proč se výrobci ani po dvou letech vývoje nepodařilo zvýšit energetickou hustotu baterií, čímž technologie podle odborníků postupně ztrácí konkurenceschopnost. „Dnešní lithiové baterie mají hustotu energie 200 až 300 watthodin na kilogram,“ cituje server LiveWireMarkets.com profesora Baozhi Yu z Deakin University. Nová baterie společnosti HE3DA má energetickou hustotou pouze 89 watthodin na kilogram, a to přesto že přede dvěma lety mluvil Prus o rovné stovce.

„Co se vlastností týče, HE3DA by snesla srovnání s těmi nejrozšířenějšími, a tedy levnějšími bateriemi. Rozhodně ale nejde o nějakou přelomovou technologii,“ říká Pavel Hrzina, který se na Fakultě elektrotechniky ČVUT specializuje na technologie ukládání energie. Jediné, čím může HE3DA ještě překvapit, je cena, kterou zatím neznáme. „To, že by alespoň v tomto ukazateli předhonila konkurenci, však příliš předpokládat nelze,“ míní expert.

Větším problémem je však nejistota, zda vůbec nově zveřejněné vlastnosti baterie odpovídají skutečnosti. Pochybnosti vzbuzuje například vyjádření ředitele Prusovy společnosti MES Václava Binara. „Stěžejní informací je, že nový článek dokáže dávat proudy přes 2100 ampérů. Jedná se tak o nejvýkonnější baterii, kterou sériově vyrábí závod Magna Energy Storage,“ citoval minulý týden server SolárníNovinky.cz Binara. Jenže tato informace ostře kontrastuje s podrobnějšími údaji v katalogovém listu.

„Pan Binar pravděpodobně nepochopil význam veličiny. Podle současně zveřejněného katalogového listu má baterie dodávat proud téměř třikrát nižší po dobu maximálně pěti sekund, což je ve světě podprůměrná hodnota. Doporučená hodnota trvalého zatížení je dokonce pouhých 80 ampérů, což je u článku této kapacity hodnota silně podprůměrná,“ vysvětluje Hrzina.

Experti z oboru se proto domnívají, že hlavní oblasti bateriového trhu bude technologie HE3DA jen těžko dobývat, a to nejen kvůli sílící konkurenci. „Kvůli dlouhému nabíjení a vybíjení se nehodí na vyrovnávání špiček, na kompenzace výkonů v továrnách ani k vyrovnávání výkonu u obnovitelných zdrojů, jako jsou solární elektrárny. Pakliže by v těchto aplikacích měly být tyto baterie použity, bylo by to jen za cenu značného naddimenzování systému. Kvůli vysoké hmotnosti se zase nehodí do elektromobilů,“ hodnotí Prusovy výrobky jeden z odborníků pod podmínkou anonymity.

„Tyto vlastnosti by nemusely vadit pouze ve specifických obřích úložištích na vyrovnávání napětí, která jsou například v Číně. Avšak i v této oblasti za konkurenty svými výkonovými parametry lehce zaostávají,“ doplnil expert.

Otázek kolem baterií HE3DA zůstává více. Téměř žádné informace, které Prusova společnost MES zveřejňuje, nelze ověřit, část z nich lze naopak jednoduše zpochybnit, nebo dokonce vyvrátit. V únoru 2019 například Prus mluvil o partnerství s americkou firmou Power Orbital, která měla podle oficiálních stránek HE3DA USA ještě letos začít vyrábět české baterie v nevadské továrně. Kromě toho, že se to nejspíš nestihne, je zajímavý také způsob, jakým Prus o spolupráci informoval.

„Tento týden jsme na americké ambasádě v Praze podepsali licenční smlouvu s partnerskou firmou Power Orbital, která bude investorem a provozovatelem továrny na naše baterie,“ prohlásil pro Seznam Zprávy přede dvěma lety Prus. Už ale neřekl, že americkou firmu založila Lenka Somolová, kterou se společností HE3DA pojí mnoho vazeb.

Kromě toho, že ve Spojených státech už v té době řídila „pobočku“ HE3DA USA, je také v řídicích orgánech společnosti Macoma. Specializací této americké firmy je prodej a distribuce českých nanotechnologických nátěrů značky FN NANO, které nevyvinul nikdo jiný než konstruktér baterií HE3DA Jan Procházka.

Prus ve svém vyjádření k partnerství také nezmínil, že právě Procházka je podle firemní databáze D&B Business Directory v Power Orbital technologickým ředitelem. A ze stejného důvodu zřejmě nedodal ani to, že provozním ředitelem této společnosti je on sám. Pravda, kdyby tato fakta uvedl, podpis licenční smlouvy by už nepůsobil tak velkolepě.

V podobném duchu lze pokračovat. Youtuber Ondřej Škoda například upozorňuje, že na další rozvoj technologie HE3DA má shánět peníze nizozemský fond Clean Future Dividend Fund, který projektu zdánlivě dodává mezinárodní rozměr. Ale i v tomto případě jsou ve vedení fondu Češi, konkrétně Dagmar Pařízková.

Správcem fondu je pak další nizozemská firma, tentokrát RichFox Capital Jiřího Vojkovského. Ten na dotazy deníku E15 nestihl kvůli časovému vytížení reagovat ani po pěti dnech. Ještě v únoru ale projektu věřil. „Omezím se na to, že jsme si před souhlasem se založením fondu v zájmu ochrany své reputace udělali due diligence na celý projekt i majitele a nenašli jsme nic, co by vzbuzovalo důvodnou pochybnost. Byť nechci předstírat, že jsme špičkovými odborníky na bateriové technologie,“ sdělil v únoru deníku E15 na adresu baterií HE3DA a s nimi spojeného fondu CFDF Vojkovský.

„Analyzovali jsme i jisté právní aspekty situace pana Pruse a nevyplynulo nám z nich nic, co by mělo nutně znamenat projekt nerealizovat nebo by a priori představovalo nadstandardní riziko pro investory,“ doplnil.

Firma, která se od roku 2016 honosí tím, že má lepší baterie než Tesla a že v Česku konečně postaví továrnu s vysokou přidanou hodnotou a s českým vynálezem, by patrně měla prezentovat přesvědčivější výsledky. Zpožděný vstup na trh kvůli přechodu z testovací fáze výroby na sériovou by se ještě dal pochopit – zápasí s ním i daleko větší a zkušenější hráči.

Problémem jsou však stále nové nevyjasněné souvislosti, které kolem zcela netransparentní Prusovy společnosti vyplouvají na povrch a které nikdo nedokáže věrohodně vysvětlit. Pro kteréhokoli drobného investora by to mělo být varováním.