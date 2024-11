Ministerstvo financí (MF ČR), které má sanaci starých škod na starosti, má podle předpokladu Spolchemie vyhlásit veřejnou soutěž na další a poslední fázi dekontaminace areálu do konce roku. Vybraná sanační firma má pak podle plánu zahájit čištění podloží ústeckého závodu v červnu příštího roku a dokončit práce o pět let později. Za úkol bude mít především odstranění škodlivé rtuti a nebezpečných chlorovaných uhlovodíků, které po desítky let zůstávají v podzemních vodách.