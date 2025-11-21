Pražská plynárenská si pojistila norský plyn na příštích deset let
Energetická firma Pražská plynárenská podepsala desetiletou smlouvu s norským Equinorem na dodávky zemního plynu z ložiska Troll. Objem kontraktu odpovídá spotřebě většiny jejích domácích odběratelů, ČTK to dnes řekl mluvčí společnosti Miroslav Vránek. Podle údajů operátora trhu (OTE) zásobuje Pražská plynárenská zemním plynem přes 352 tisíc odběrných míst.
Zemní plyn bude z norského kontinentálního šelfu, jehož součástí je největší produkční ložisko plynu v Evropě, a to naleziště Troll v Severním moři přibližně 70 km západně od norského Bergenu. Do Česka poteče plynovody pod mořem a přes Německo.
„Tento krok významně posílí stabilitu a spolehlivost dodávek zemního plynu pro zákazníky Pražské plynárenské a svým rozsahem pokryje mimo jiné i značnou část celkové spotřeby domácností, které naše společnost zemním plynem zásobuje“, uvedl předseda představenstva Pražské plynárenské Ludvík Baleka.
Kontrakt s Equinorem
„Naše dodávky jsou podpořeny zdroji na norském kontinentálním šelfu, který je nejdůležitější energetickou oblastí Evropy. Tato dlouhodobá dohoda je dalším příkladem toho, jak se evropské energetické společnosti snaží získat evropský plyn z Norska, když chtějí svým zákazníkům zajistit energetickou bezpečnost,“ řekl generální ředitel společnosti Equinor Anders Opedal.
Kromě Norska má Pražská plynárenská podle Vránka diverzifikováné zdroje plynu od různých renomovaných velkoobchodníků, zároveň má také kontrakt na dodávky LNG.
Pražská plynárenská dlouhodobě patří mezi největší tuzemské dodavatele energií. Stroprocentním vlastníkem společnosti je od roku 2014 hlavní město. Loni Pražská plynárenská zvýšila čistý zisk o 150 milionů korun na asi 1,1 miliardy korun.