Premiér tasí předvolební trumf. Voliče má ukonejšit výroba japonských elektromobilů v Kolíně
Ve středu dopoledne bude ve Strakově akademii rušno. Na tento termín naplánovali společnou tiskovou konferenci zástupci současné vlády Petra Fialy (ODS) a Toyoty. Očekává se, že automobilka oznámí významnou investici do výroby čistě elektrických automobilů ve svém kolínském závodě, který by se tak stal vůbec prvním v Evropě, kde by japonský gigant takové vozy zhotovoval.
V Česku vyrábí tři automobilky – Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí, jihokorejská Hyundai v Nošovicích a Toyota v Kolíně. Poslední zmíněný závod však mohl z mapy zcela zmizet, pokud by se v něm bateriové vozy nezačaly vyrábět. Před tímto černým scénářem varoval viceprezident produkce Toyoty v tuzemsku Robert Kiml v loňském rozhovoru pro e15.
Management jedné z největších automobilek světa se pokoušel přesvědčit o tom, že se mu vyplatí investovat do již existujícího závodu v Česku. A s nejvyšší pravděpodobností Kiml také uspěl.
Už koncem července informoval japonský list Nikkei o tom, že by Toyota měla v roce 2028 zahájit výrobu elektromobilů v Česku. Podle informací Nikkei se předpokládá, že zde bude vznikat zhruba sto tisíc vozů ročně, pravděpodobně sportovně užitkových SUV. Toyota má v Evropské unii osm závodů, Kolín by se tak stal vůbec prvním, kde by zhotovovala čistě elektrické vozy.
Toyota investuje do elektromobilů v Kolíně
Z výrobních linek totiž obvykle sjíždějí hybridy, stejně jako v Kolíně, kde se jedná o menší a levnější modely Aygo X a Yaris. Za dvě dekády jich zde vznikly stovky tisíc, žádný z vozů by však nesplnil emisní požadavky EU, jež mají začít platit po roce 2035.
Zástupci české vlády a japonské automobilky by tak měli ve středu potvrdit, že závod, který zaměstnává 3,5 tisíce lidí a další tisíce nepřímo u dodavatelů, získá klíčovou investici v řádu až stovek milionů eur, tedy miliard korun. Ze tří zmíněných automobilek, které v Česku působí, je Toyota jediná, která čistě elektrický vůz dosud nevyrábí.
Jako první vykročila tímto směrem Hyundai, když v březnu 2020, kdy se světem šířila pandemie covidu-19, oficiálně zahájila výrobu Kony Electric v Nošovicích. Odsud zásobuje elektromobily celoevropský trh. Škoda zase zhotovuje modely Enyaq a Elroq v Mladé Boleslavi.
„Není náhoda, že je tisková konference načasovaná na začátek horké fáze volební kampaně. Investor a politická garnitura si obecně musí vycházet vstříc a zdá se, že Toyota akceptovala, že se tato informace objeví na veřejnosti zrovna v tomto termínu – tedy ne o prázdninách, ale ani ne po volbách. Na své si tak přijde jak Toyota, tak vláda,“ říká politolog Lukáš Jelínek.
Kabinet Petra Fialy se tak může pochlubit zájmem investorů o Česko, pozitivním dopadem na ekonomiku, novými pracovními místy. „Příliš úspěšných zářezů tohoto typu za sebou vláda nemá, tento projekt je tak pro ni mimořádně důležitý. Snaží se přesvědčit své zklamané voliče z roku 2021, ať se vrátí. Na některé to může zapůsobit,“ dodává Jelínek.
Že není načasování náhodné, předpokládá také politolog Pavel Šaradín. „Takovéto věci si šetříte do kampaně, navíc to oznámí v předvečer zveřejnění programu hnutí ANO (nejsilnější opoziční uskupení zveřejní program 4. září, tedy den po tiskové konferenci vlády a Toyoty, kdy ve Vítkovicích oficiálně zahájí kampaň, pozn. red.). Příliš politických bodů ale vláda nezíská, lidé jsou natolik fixování do dvou protichůdných táborů, že jsou přechody voličů téměř nepředstavitelné,“ míní Šaradín.
Zdůrazňuje ovšem, že kolem sedmi procent voličů, kteří v posledních volbách v roce 2021 podpořili současný vládní „tábor“, v současnosti nechce jít k volbám: „Tyto voliče by projekt Toyoty mohl přesvědčit o tom, že vláda dělala praktické strategické projekty.“
Stejně jako i další politologové očekává, že jedním z nejsilnějších témat předvolebního boje bude ukotvení Česka na Východ či na Západ. V tomto kontextu může projekt Toyoty pomoci zástupcům vlády ilustrovat význam předvídatelného vyspělého právního prostředí pro zahraniční investory. „Z tohoto pohledu je projekt Toyoty pro vládní kampaň darem z nebes,“ dodává Šaradín.
Toyotě se letos daří. Ve všech svých závodech po světě letos po dvou letech znovu překročí hranici deseti milionů vyrobených vozů, tedy více, než sama předpokládala. V Kolíně produkce naopak mírně brzdí. V prvním půlroce odsud sjelo přes 116 tisíc automobilů, meziročně o sedm procent méně. Většinou se jednalo o hybridní vozy Yaris.
„Získání výroby elektromobilů je skvělá zpráva pro celý český automotive, v Česku se mimochodem loni vyrobilo skoro třináct procent všech osobních vozů, které se loni prodaly v EU. Jednak bude mít jeden z klíčových výrobců působících v zemi velmi jasnou perspektivu na budoucím trhu s elektromobily v Evropě a jednak na sebe perspektivní produkt bude natahovat dodavatelské kapacity,“ míní expert na automobilový průmysl z poradenské EY Petr Knap.
„Toto rozhodnutí bude souviset také s tím, že Toyota je prodejně velmi úspěšná na trzích Visegradské čtyřky – všude je v top 3. Závod v Kolíně je navíc relativně čerstvě modernizován – Toyota ho přebírala do plného vlastnictví před necelými pěti lety a připravila ho na výrobu hybridních pohonů a menších vozů úspěšných na evropských trzích,“ dodává Knap.
Hospodářsky si tuzemská divize Toyota Motor Manufacturing Czech Republic loni polepšila. V posledním uplynulém finančním roce zvýšila tržby ze 74 na 76 miliard korun i zisk z 2,5 na tři miliardy.
„Investice Toyoty může představovat i pozitivní precedent pro další komunikaci české vlády a koncernu Volkswagen (v minulosti se jednalo například o továrně na výrobu baterií do elektromobilů na Plzeňsku za více než sto miliard korun, pozn. red). Krok Toyoty chápu jako potvrzení spokojenosti největší automobilky světa s výrobním závodem v ČR, našimi dodavateli a zaměstnanci,“ říká expert poradenské PwC Michal Razim.
„Situace v automotive ve střední Evropě není jednoduchá, přechod na nízkoemisní dopravu nejde tak, jak regulátor očekával, a navíc se do mixu nepříjemností přidávají drahé energie a málo pružný pracovní trh. To snižuje konkurenceschopnost Česka v kontextu dalších výrobních závodů Toyoty, například v Turecku. Výroba elektromobilů určitě může podnítit další investice v dodavatelském řetězci. Pokud čeští dodavatelé získají zajímavé zakázky, měli bychom se to dozvědět velmi brzy, neboť se podobné dohody s dodavateli zasmluvňují na mnoho let dopředu,“ dodává Razim.