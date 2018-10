Primární nabídka oceňuje Aston Martin na více než 120 miliard | E15.cz

Britská automobilka Aston Martin stanovila cenu pro primární nabídku akcií na 19 liber za akcii, zhruba uprostřed plánovaného cenového rozpětí. To ohodnocuje celou společnost na 4,33 miliardy liber (124,5 miliardy korun). Vstup automobilky na burzu je po desítkách let první primární nabídkou akcií britského výrobce aut, uvedla agentura Reuters.

Londýnská akciová burza dnes zahájila podmíněné obchodování s akciemi firmy. Standardní obchodování má začít 8. října. Obchody v podmíněném režimu jsou burzou garantovány, k jejich vypořádání však dochází nejdříve v den zahájení oficiálního obchodování. Tento způsob se obvykle používá v případě, že cenné papíry ještě nejsou fyzicky vydané, což je technická záležitost, ale nabyvatelé již je vlastní. Po zahájení obchodování zůstala cena akcií téměř beze změny.

Firma původně stanovila cenové rozpětí pro nabídku na 17,5 až 22,5 libry za akcii. Odborníci označovali horní cenu za příliš vysokou. V pondělí toto rozpětí firma snížila na 18,5 až 20 liber. Současně oznámila, že o akcie je při této ceně dostatečně velký zájem pokrývající celou nabídku. Celkem se rozhodla prodat na trhu podíl 25 procent.



Informovaný zdroj uvedl, že automobilka změnila původní rozpětí, protože investoři se obávali rizik souvisejících s plánem automobilky uvést na trh až do roku 2022 každý rok nový model. Aston Martin loni vykázal poprvé od roku 2010 zisk a ve své historii sedmkrát zbankrotoval.

Při současné tržní kapitalizaci by se firma nedostala do hlavního indexu londýnské burzy FTSE 100. Nejmenší firma v indexu má nyní tržní kapitalizaci 4,7 miliardy liber. Nejnovější změna firem v indexu se má uskutečnit v prosinci. Pokud by se Aston Martin dostal do FTSE 100, byl by jedinou automobilovou společností v tomto indexu od doby, co se před téměř 30 lety stáhl z burzy Jaguar.

Automobilka vyrábí auta pouze v Británii a v příštím roce tam hodlá otevřít svůj druhý montážní závod. Od roku 2014, kdy její vedení převzal Andy Palmer, hospodaření firmy prošlo zásadním obratem a vstupem na burzu chce završit svůj úspěšný přerod ve výdělečný podnik.

Společnost Aston Martin byla založena před 105 lety a proslavil ji mimo jiné fiktivní tajný agent James Bond. Firma prodává zhruba 25 procent své produkce do zemí Evropské unie. Aston Martin vlastní konsorcium investičních firem z Kuvajtu a italské InvestIndustrial. Skoro pětiprocentní podíl vlastní automobilka Daimler výměnou za napojení na technologie pro připojená a autonomní auta.