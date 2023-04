Proč se Západ stále nemůže zbavit závislosti na ruských jaderných technologiích? | e15.cz

Nikoliv plyn a ropa, ale jádro zůstává tím, čím Rusko může stále vydírat Evropu i celý západní svět. Podle několika odborných studií z poslední doby to dokazuje přetrvávající míra závislosti Západu na ruských jaderných technologiích. Ani více než rok od začátku války na Ukrajině se Západu, včetně USA, nepodařilo tuto závislost odbourat. A Rusko paradoxně v některých ohledech svůj vliv v oblasti jaderných technologií ještě posílilo.

Jestliže se o Rusku mluví jako o zemi, která „žije“ jen ze svého nerostného bohatství a technologie nakupuje ze Západu, pak v oblasti jádra platí pravý opak. V jaderné energetice Rusko zůstává dominantním světovým hráčem, bez jehož přímého či nepřímého vlivu se zatím neobejde v oblasti „jádra“ prakticky nic. A to i v případě těch jaderných produktů, například paliva, které pak mají na sobě napsáno „made in France“ nebo „made in USA“.

Důvody této ruské jaderné převahy jsou jednoduché a dobře je mimo jiné nedávno popsal americký deník New York Times.

Rusko funguje jako světové centrum jaderné energetiky, schopné prakticky jako jediná ze všech zemí světa poskytnout zákazníkům v oblasti jádra komplexní balíček služeb. Od jaderných materiálů a surovin přes projekty elektráren, školení zaměstnanců, údržby, likvidace odpadu i reaktorů až po to možná nejdůležitější, čímž může být financování za výhodných podmínek.

Důsledkem této dominance je už zmíněný fakt, že i firmy jako americký Westinghouse nebo francouzský Framatome využívají dodávek ruských firem na základě dlouhodobých kontraktů. O tom, jak velký vliv mají tyto ruské dodávky na jaderný průmysl v USA, Francii i Velké Británii a dalších zemích, jsme už takřka před rokem psali ZDE.

Kdo ale čekal, že se od té doby kvůli válce na Ukrajině a snaze Západu zbavit se energetické závislosti na Rusku něco změní, hluboce se zmýlil. Důkazem stále velmi silného vlivu Ruska na evropský i americký jaderný průmysl je fakt, že oblast jaderných technologií zůstává prakticky jediným oborem, v němž Rusko nečelí žádným mezinárodním sankcím a embargu, a to ani ze strany USA. Na „jádro“ embargo neplatí. A není divu.