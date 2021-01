Prodej ocelového areálu ostravské VHM se o 15 dní prodlužuje | E15.cz

První kolo výběrového řízení na prodej areálu ostravské společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM), která je od loňského léta v konkurzu, se prodlouží o 15 dnů, tedy do 21. ledna. Informoval o tom dnes insolvenční správce Lukáš Zrůst ze společnosti Konreo. Důvodem je mimo jiné možnost rozšířit okruh potenciálních zájemců.

Podle nového harmonogramu by měl být nový vlastník znám 22. ledna. Areál na více než 50 hektarech pozemků se ve výběrovém řízení prodává jako jeden celek, včetně obřích hal, strojního vybavení, materiálu, zaměstnanců i know-how. Odhadní cena činí 1,3 miliardy korun.

„Důvody pro prodloužení výběrového řízení jsou jednak možnost rozšíření okruhu potenciálních zájemců o subjekty ze zahraničí, jejichž zájem je obrovský, jednak žádosti potenciálních vážných zájemců o prodloužení výběrového řízení s ohledem na obrovský rozsah podkladů a velikost podniku,“ uvedl Martínek.

Zahraniční zájemci podle něj potřebovali dostatečný prostor i kvůli nutnému překladu obsáhlé dokumentace. „Pro ně je rovněž časově složitější v době pandemie covidu-19 plnit formální předpoklady účasti ve výběrovém řízení,“ uvedl Martínek.

Zrůst uvedl, že VHM představují jedinečný průmyslový areál vhodný nejen pro těžký průmysl, ale i pro realitní developery. „Prodej majetku je zajímavou příležitostí i pro zahraniční investory, například z Polska a Švýcarska. Změna harmonogramu dává domácím i zahraničním zájemcům větší prostor rozhodnout se o účasti ve výběrovém řízení a naplnit formální požadavky,“ uvedl insolvenční správce. Dodal, že ho kvůli aukci kontaktovaly desítky subjektů.

Zájemci se budou do výběrového řízení moci registrovat do 21. ledna, každý bude muset složit jistinu 50 milionů korun. Své nabídky budou tento den registrovaní zájemci podávat elektronicky na portálu verejnedrazby.cz. Minimální nabídková cena činí 400 milionů korun. Do finální aukce, která se uskuteční 22. ledna, se kvalifikuje pět nejvyšších nabídek.

S výsledky aukce bude muset do 27. ledna vyjádřit souhlas věřitelský výbor, zajištění věřitelé a soud. Z ceny, kterou nový majitel zaplatí, se budou alespoň částečně uspokojovat pohledávky věřitelů. Dosahují přibližně 1,7 miliardy korun.

Nový majitel bude muset kupní cenu doplatit do 11. března. „O den později je nejzazší termín pro uzavření smlouvy o převodu závodu a 15. března je rozhodný den pro převod VHM na nového majitele,“ uvedl Martínek.

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Jsou dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, těžební či lodní průmysl. Do problémů se firma dostala už v roce 2018, když ještě byla součástí strojírenského holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. Během reorganizace ji pak převzala společnost zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, který do firmy vložil peníze.

Nyní je většinovým vlastníkem VHM Strnadův holding CE Power Industries. Insolvenční návrh podalo loni samo vedení, podle kterého byla firma dlouhodobě ztrátová a už nebyla schopná platit své závazky, zejména za dodávky energií. Problémy prohloubil koronavirus a opatření proti jeho šíření.