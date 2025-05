Prodlouží KHNP nabídku ohledně Dukovan? Korejci se teprve rozhodnou

Prodloužení nabídky jihokorejské firmy KHNP na stavbu jaderných bloků v Dukovanech není jisté, firma bude muset případný požadavek české strany posoudit, zvážit okolnosti a poté se rozhodne. České televizi (ČT) to řekl viceprezident projektového oddělení jaderné elektrárny v Česku z KHNP Harry Chang. Současná nabídka KHNP platí do konce června.

Finální podpis dohody s KHNP nedávno zablokoval předběžným opatřením Krajský soud v Brně. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o tom, že tendr byl v pořádku. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý připustil, že uzavření finální smlouvy se do konce mandátu jeho vlády možná nestihne. Záležet bude na rozhodování soudu.

„Pokud by z české strany přišel požadavek na prodloužení (platnosti nabídky), budeme to muset posoudit, vzít v úvahu různé věci, takže to bude záviset na dané situaci v ten časový okamžik,“ řekl nyní ČT Chang. Doplnil, že až to bude aktuální, společnost detailně zváží okolnosti, které budou platné, a na základě toho se rozhodne.

Podpis finální dohody s KHNP byl původně plánovaný na 7. května. Pokud by soud zrušil předběžné opatření, které ho nyní blokuje, je podle Fialy vše připraveno k co nejrychlejšímu uzavření dohody. Termín zprovoznění prvního reaktoru v roce 2036 podle premiéra ale není i přes současné zdržení tendru zatím ohrožen.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.