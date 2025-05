Podpis dohody k Dukovanům do konce mandátu se možná nestihne, míní Fiala

Uzavření finální smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech se do konce mandátu současné vlády možná nestihne. Záležet bude na rozhodování soudu. V rozhovoru na Radiožurnálu to v úterý připustil premiér Petr Fiala (ODS). Termín zprovoznění prvního reaktoru v roce 2036 ale podle něj zatím ohrožen není.

Podpis finální dohody s korejskou KHNP byl původně plánovaný na 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.

Fiala zdůraznil, že stále doufá, že současná vláda uzavření smlouvy k Dukovanům stihne. „Nyní ale už nevíme, zda se to opravdu stihne. Nezávisí to na nás, nyní už to mají v rukách soudy,“ řekl premiér. Kabinet podle něj veškeré úkoly nutné k dokončení jaderného tendru splnil.

V případě, že by soud zrušil předběžné opatření, které podpis smlouvy s KHNP blokuje, je podle premiéra vše připraveno k co nejrychlejšímu uzavření dohody. Fiala také komentoval kroky francouzské EDF jako velmi razantní. „Chápu, že neúspěšný uchazeč má právo využít opravné prostředky, ale francouzská strana jde už hodně daleko,“ uvedl.

I přes současné zdržení tendru ale není podle ministerského předsedy zatím ohrožen termín zprovoznění prvního reaktoru v roce 2036. „Pokud se ovšem celá stávající situace bude dál protahovat v řádu týdnů a měsíců, bude to horší a rizika budou stoupat,“ dodal.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.

Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.