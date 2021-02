Colt, zbrojní ikona s nebezpečnou závislostí na armádních zakázkách | E15.cz

V roce 1836 si connecticutský zbrojař Samuel Colt nechal patentovat revolverový mechanismus, který umožnil sestrojení zbraně schopné vystřelit několikrát za sebou bez nutnosti nabíjení. Colt také založil firmu nesoucí jeho jméno a začal opakovací pistole vyrábět. Očekávaný úspěch se ale nedostavil a podnik nepřežil.

Colt se ale nevzdal. Úspěch mu přinesla blížící se válka. Spory o Texas přerostly v roce 1846 v americko-mexickou válku a armáda USA si na počátku konfliktu objednala tisícovku Coltových revolverů. Firma se na trhu uchytila a už z něj nezmizela. Další rozkvět Coltu přinesla opět válka, tentokrát americká občanská. Zakladatel zbrojovky v roce 1862 umíral jako velmi bohatý člověk.

Zbrojovka zůstala v rodině zakladatele do roku 1901, kdy jí získala skupina investorů. V té době už byly revolvery od Colty označovány jako zbraně, které dobyly Západ. A slovo colt se stalo synonymem pro pistole podobného typu. A neplatí to zdaleka jen pro domovské Spojené státy. Výraz kolt zná také slovník spisovné češtiny. „Kolty proklatě nízko“ nosil i pravděpodobně nejslavnější pistolník Divokého Západu Billy the Kid.

Colt ale nezůstal navždy u bubínkových revolverů. V roce 1911 spatřila světlo světa pistole Colt M1911. Okamžitě se z ní stala standardní zbraň amerických vojáků, jíž zůstala po mnoho desítek let. Pistole zůstává ve výrobě i po 110 letech a stále ji využívají armády či policejní složky po celém světě.

Úspěch M1911 paradoxně byl jedním z důvodů krize, která zbrojovku zasáhla s koncem Studené války. Armáda nejprve ze své výzbroje vyřadila pistole M1911. V roce 1985 pak vstoupili odboráři do stávky za vyšší mzdy, která trvala předlouhých pět let. V důsledku potíží ve výrobě vyvolaných stávkou Colt ztratil armádní kontrakt na výrobu útočných pušek M16. Na civilním trhu neměla firma, dlouho spoléhající na své osvědčené řady zbraní, ve srovnání konkurencí co nabídnout. Čelíc krizi se vedení firmy dohodlo s odbory na ukončení stávky a prodeji Coltu novým majitelům – skupině soukromých investorů, státu Connecticut a samotnému odborovému svazu UAW. Narychlo vyvinuté nové zbraně se ale na trhu neujaly a v roce 1992 Colt vyhlásil bankrot.

Restrukturalizace Coltu se podařila. V roce 1994 zbrojovku ovládl podnikatel Donald Zilkha a Coltu se opět podařilo získat pro něj vždy klíčové vojenské zakázky. Další potíže ale už byly na obzoru. V roce 1998 tehdejší ředitel zbrojovky Ron Stewart v rozhovoru pro deník The Washington Post prohlásil, že by se mu zamlouval vznik federálního systému zkoušek a průkazů pro držitele zbraní. V USA, kde je právo držet zbraň zakotveno v ústavě, vyvolala jeho slova silnou vlnu odporu. Zformovalo se silné hnutí soukromých držitelů zbraní, kteří se Coltovy výrobky rozhodli bojkotovat. Nepomohlo ani odvolání Stewarta.

Bojkot trval až do roku 2002, kdy vedení Coltu převzal generál ve výslužbě William M. Keys. Radikálně změnil strukturu podniku, který rozdělil na dvě samostatné entity: Colt Defense zaměřenou na vládní zakázky, a poté Colt Manufacturing Company, která cílila na civilní trh. Obě firmy se opět spojily v roce 2013.

Coltu se pod Keysem dařilo. Pak ale, jako už několikrát v minulosti, zbrojovka ztratila důležitý armádní kontrakt. Před šesti lety byl Colt opět nucen požádat o ochranu před věřiteli. Firma hovořila o vysokých dluzích, odložených vládních zakázkách a slabých prodejích soukromým uživatelům.

I tentokrát firma dokázala přežít, bankrotový režim ukončila po půlroce. Colt uvedl, že snížil své zadlužení o 200 milionů dolarů a že má k dispozici více hotovosti. Firma vyhlásila ambiciózní plán navýšit svůj tržní podíl, více se zaměřit na soukromé uživatele a snížit tak závislost na vládních zakázkách. „Colt se stává mnohem vyváženější společností,“ řekl viceprezident zbrojovky Paul Spitale televizní stanici Fox. „Časem se prodej soukromníkům stane větší částí našeho portfolia,“ dodal.

Česká zbrojovka Group přitom toto směřování americké ikony může opět otočit. „Akvizice společnosti Colt, ikonické značky a etalonu na trhu ozbrojených složek i na civilním trhu v celosvětovém měřítku, přesně zapadá do naší strategie stát se lídrem v odvětví výroby střelných zbraní a klíčovým partnerem pro ozbrojené složky,“ komentoval obchod šéf CZG Lubomír Kovařík.

Akvizicí Colt Holding Company získá CZG také přístup k americkým a kanadským továrnám Coltu. I když je dnes slavná americká zbrojovka mnohem menší společností než v milosti – za druhé světové války měla 15 tisíc zaměstnanců, dnes jich jsou asi dvě stovky – stále to představuje významné výrobní kapacity. A CZG se také může prostřednictvím Coltu hlásit do tendrů amerických ozbrojených složek. Trh to ocenil růstem akcií CZG během pátečního obchodování o 3,3 procenta.