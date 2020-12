Americká zbrojovka věří, že česká armáda nepřijde o peníze na obrněnce | E15.cz

Tendr za více než padesát milliard korun se táhne už čtvrtý rok. Na podzim ministerstvo obrany kvůli COVID-19 odložilo zkoušky funkčních vzorků obrněnců na jaro. Může se kvůli omezení rozpočtu české armády její zatím nejdražší projekt znovu odsunout?

Samozřejmě sledujeme debatu o rozpočtu. Oceňujeme že pro většinu českých politiků i členů bezpečnostní komunity zůstává soutěž na bojová vozidla pěchoty jednou v nejvyšších priorit. Jsme připraveni rychle reagovat, aby byl soutěžní proces, který už je v pokročilé fázi, úspěšně dokončen.

Jakým způsobem?

Podáme naši nejlepší konečnou nabídku a předvedeme demonstraci vozidla Ascod, který je přizpůsobený požadavkům české armády.

Premiér Andrej Babiš spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou slíbili, že po převedení deseti milliard korun z armádního rozpočtu do vládního rezervního fondu budou peníze vojsku v lednu zase vráceny. Vidíte kromě nedostatku finančních prostředků nějakou další překážku pro chystaný nákup?

Klíčové je, aby se podařilo dokončit rozběhnutou soutěž, kterou považujeme za transparentní a férovou. Taková soutěž přinese České republice tu nejlepší hodnotu jako po stránce kvality samotných vozidel, tak po stránce průmyslové spolupráce a zakázek pro české firmy.

Vedle General Dynamics European Land System, což je španělská pobočka americké GD, o zakázku usilují německý Rheinmetall Defence s obrněncem Lynx a britská BAE Systems s vozidlem CV-90. Věříte si?

Rozhodně se neobáváme žádné otevřené a férové soutěže. Nabízíme vynikající moderní vozidlo, které prokázalo svoji spolehlivost a výkonnost v několika významných armádách NATO a také v aliančních vojenských misích. Rakousko, Španělsko a Velká Británie si nevybraly obrněnce Ascod náhodou. Věříme, že se k nim v budoucnu připojí další země.

Jsme si ale vědomi, že český rozpočet na obranu čelí velkému tlaku, a proto nabízíme také přenos výroby do ČR se širokým zapojením českých firem. To znamená, že výdaje na zakázku se stanou investičním stimulem. České ekonomice se vyplatí ve smyslu tržeb, vybraných daní, zaměstnanosti i tím, že získá nové schopnosti. Máme silné soutěžní výhody a motivaci zopakovat to, co se nám povedlo u kolových transportérů Pandur.

Těchto vozidel koupila česká armada od GD celkem 107 za vice než 14 miliard korun. Jak velkou část výroby jste tehdy do Česka, především do státního podniku VOP CZ v Novém Jičíně, který byl vaším hlavním partnerem, přenesli?

Přes deset let stará smlouva na dodávku pandurů pro GD představuje začátek našich vztahů v Česku. Pandury mají v české armádě výborné výsledky. Jejích úspěšným výrobcem po stránce ceny, kvality i termínů byl na počátku právě státní podnik VOP CZ. Kromě něj se ale zapojila čtyřicítka dalších českých firem a celkově vznikl přínos pro českou ekonomiku ve výši 28 miliard korun. České firmy se staly součástí světového dodavatelského řetězce GD. Dle preference zákazníka, tedy ministerstva obrany, jsme i nyní zvolili VOP CZ jako hlavního průmyslového partnera pro výrobu vozidel Ascod.

Španělská GDELS je stoprocentně vlastněná americkou General Dynamics?

Ano, a proto představujeme transatlantickou vazbu v obranném průmyslu. Věřím, že nás v blízké budoucnosti čeká zlepšení transatlantických vztahů. Realizace významných vyzbrojovacích projektů, jako je soutěž na bojová vozidla pro českou armádu, určitě přispívá k bezpečné budoucnosti lidí žijících na obou stranách Atlantiku.

Kromě Španělska máte výrobní podniky v několika evropských zemích, například v Německu, Švýcarsku nebo ve Velké Británii. Jak se vás dotkla různá národní opatření proti koronaviru?

GDELS je silná společnost se solidním seznamem objednávek. Děláme všechno proto, abychom je plnili včas a kvalitně i v pandemické situaci. Samozřejmě, že jsme pocítili národní regulace přijímané kvůli nemoci COVID. V některých našich evropských závodech jsme museli pozastavit výrobu. Dopady ale nejsou zásadní. Třeba v Rumunsku jsme dokázali letos splnit první část dodávek z celkových dvou set kusů kolových obrněnců Piranha 5. To pokládám za velmi dobrý výkon.

Jaké další projekty v letošním roce plníte?

Španělské ministerstvo obrany s námi podepsalo kontrakt na dodávku vozidel na kolovém podvozku Piranha 5 v konfiguraci 8 x 8. Jde o 348 vozidel s potenciálním růstem až k tisícovce. Dalším velkým projektem u pozemní techniky byly dodávky bojových ženijních vozidel Castor na podvozku Ascod ve Španělsku.

Ve Velké Británii pak plníme dodávky vozidel na podvozku Ascod v rámci programu Ajax. Smlouva je na 589 kusů. První stovku jsme vyrobili v našich španělských podnicích, dalších 489 kusů vyprodukuje náš britský závod GDUK.

Mluvíte o už získaných zakázkách. Získáte navzdory úsporným opatřením v řadě zemí nějaké nové?

Brzy oznámíme nového zákazníka pro bojovou techniku na podvozku Ascod. Výjimečné je, že půjde o první projekt, ve kterém bude toto vozidlo dodáváno ve variantě středního bojového tanku s velkorážovým kanónem ve věži.