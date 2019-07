Provozovatel ropovodů Mero vydělal o pětinu více, přestože přepravil méně ropy | E15.cz

Státem ovládaný provozovatel ropovodů Mero loni meziročně zvýšil čistý zisk o 21,7 procenta na rekordních 568,4 milionu korun. Tržby proti předloňsku klesly o 2,7 procenta na 1,91 miliardy korun. Vyplývá to z údajů účetní závěrky za rok 2018 zveřejněných na webu firmy.

„Situace v roce 2018 byla stabilní a odpovídala plánovanému vývoji. Množství ropy přepravené pro zákazníka (petrochemický holding Unipetrol) během celého roku bylo o čtyři procenta nižší než v roce 2017. Tento pokles byl způsoben zejména plánovanou odstávkou rafinerie Kralupy, která se uskutečnila v období březen až květen,“ uvedlo ve zprávě Mero.

Jediným pravidelným odběratelem ropy od Mera zůstala po roce 2012, kdy bylo ukončeno zpracování ropy v pardubické společnosti Paramo, společnost Česká rafinérská. K 1. lednu předloňského roku Česká rafinérská zanikla. Unipetrol, jehož byla dceřinou firmou, ji sloučil s další svou dcerou Unipetrol RPA.

Akciová společnost Mero ČR vznikla k 1. lednu 1994 sloučením společností Petrotrans a Mero IKL. Společnost vlastní a spravuje ropovod IKL a českou část ropovodu Družba. Od konce dubna do konce května letošního roku řešila firma komplikace spojené s kontaminací ropovodu Družba.

Do ropovodu se dostala ropa znečištěná organickým chloridem, která mohla poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Do rafinerie Unipetrolu v Litvínově tekla ropa ze státních rezerv. Dovoz ropy Družbou do České republiky byl obnoven koncem května.

Jediným vlastníkem Mera je prostřednictvím ministerstva financí stát. V aktuální zprávě společnost uvedla, že za roky 2002 až 2017 vyplatila státu dividendy přesahující v hrubém objemu 4,9 miliardy korun. Kromě správy obou ropovodů provozuje Mero centrální tankoviště ropy poblíž Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou.

Tržby z přepravy ropy tvoří podle firmy 73 procent tržeb společnosti, zbylých 27 procent jsou tržby ze skladování a ochraňování státních hmotných rezerv ropy pro Správu státních hmotných rezerv (SSHR). Předsedou představenstva Mera je od začátku letošního dubna Jaroslav Kocián.