Výrobce obřích vodních děl Energo-pro výrazně navýšil čistý zisk | E15.cz

Tuzemská energetická skupina Energo-pro, která se zaměřuje především na vodní energetiku, loni po zdanění vydělala v přepočtu zhruba 1,4 miliardy korun. To je asi 3,5násobek toho, co vykázala v předchozím roce. Tržby a provozní zisk před odpisy (EBITDA) nicméně zůstaly bez větších změn, a to na úrovni přibližně 22,2 miliardy, respektive 3,7 miliardy korun.