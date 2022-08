Průmyslu se v červnu dařilo více než loni. Zlepšily se dodávky některých dílů | E15.cz

„I přes zlepšení situace s dodávkami dílů pro automobily průmyslová produkce v červnu meziměsíčně stagnovala. V řadě odvětví se totiž růst, který jsme zaznamenávali v průběhu minulých měsíců, zastavil,“ řekl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

V jiných průmyslových odvětvích, například v hutnictví nebo dřevovýrobě, se naopak růst zastavil. Vyplynulo to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ), který je zveřejnil na svém webu. V meziměsíčním srovnání byla průmyslová výroba vyšší o půl procenta.

Meziroční růst stavební výroby v červnu zpomalil

Stavební výroba v Česku v červnu dál zpomalila meziroční růst, když reálně stoupla o 0,8 procenta z květnových 3,3 procenta. Produkce byla mírně vyšší díky pozemnímu stavitelství, tedy stavbám budov, které se proti loňskému červnu zvýšilo o 3,1 procenta. Naopak produkce inženýrského stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, byla meziročně nižší o 4,2 procenta.

V meziměsíčním srovnání bylo stavebnictví nižší o 0,7 procenta. „Stavební produkce byla v červnu meziročně mírně vyšší zásluhou pozemního stavitelství. Loňská základna byla přitom poměrně vysoko, byl dokonce zaznamenán druhý nejvyšší růst v roce 2021. Meziměsíční pokles jde za inženýrským stavitelstvím,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Zahraniční obchod skončil v červnu schodkem přes 12 miliard

Zahraniční obchod skončil v červnu schodkem 12,1 miliardy korun, meziročně byl o 3,4 miliardy korun vyšší. Vliv na to měl především větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 19 miliard korun kvůli rostoucím cenám na světových trzích. Je to pátý měsíc v řadě, kdy skončila bilance zahraničního obchodu v záporných číslech. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„V zahraničním obchodě se zbožím nedošlo v červnu oproti minulým měsícům k žádným podstatným změnám. Vývoz i dovoz výrazně vzrostly, přesto skončila obchodní bilance opět v záporných číslech, a to již pátý měsíc za sebou. Příčinou jsou stále vysoké ceny dovážených energetických komodit a vstupů, jejichž meziročně vyšší hodnota překonala i nárůst vývozu motorových vozidel,“ řekla Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.