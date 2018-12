Rekonstrukce Vranovské přehrady vyjde na 58 milionů korun | E15.cz

Předseda vlády říká, že se směje, když slyší, že prý poškozuje jméno České republiky. To jméno v jeho pojetí poškozují poslanci pan Polčák, pan Pospíšil a celá opozice, která neuspěla proti němu v ČR a přenesla to do Evropského parlamentu. Musí to být velmi zajímavý smích.