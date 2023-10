Škoda Group dodá do Uzbekistánu třicet elektrických vlaků | e15.cz

Škoda Group, výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, dodá do Uzbekistánu třicet elektrických vlaků za 320 milionů eur, téměř 7,9 miliardy korun. Rekordní kontrakt ve středu podepsalo v Plzni vedení strojíren s uzbeckým premiérem Abdullou Aripovem. Podle přítomného ministra dopravy Martina Kupky (ODS) jde o největší zakázku, kterou kdy česká společnost v Uzbekistánu získala. Výroba vozů začne příští rok.

Škoda Group dodá širokorozchodné elektrické vlaky, které už vyrábí pro Lotyšsko a Estonsko. „Tato smlouva potvrzuje, jak důležitou roli hrajeme při utváření budoucnosti mezinárodní železniční dopravy, a nastavuje strategickou spolupráci s uzbeckými železnicemi,“ řekl Zdeněk Sváta, prezident Škody Group pro středovýchodní region. Vlaky pro Uzbekistán budou mít čtyři vozy a široký rozchod 1520 milimetrů. Hlavní část výroby bude v Ostravě a část montáže vozidel v Uzbekistánu, dodal.

Výrobní závod v Ostravě má podle Sváty bohaté zkušenosti s výrobou vlaků pro širokorozchodné tratě. „S těmito nejmodernějšími vlaky jsme na cestě k revoluci na našich železnicích a ke zlepšení celkového zážitku cestujících. Tato spolupráce je jen začátkem slibného partnerství. Jsme si vědomi velkého potenciálu, který má Škodovka v Uzbekistánu,“ řekl Aripov.

Příležitosti pro české firmy

Český premiér Petr Fiala (ODS) na síti X uvedl, že v dubnu jel do Uzbekistánu i proto, aby podpořil českou Škodu Group v tendru na vlaky, v němž proti ní stály čínské a ruské firmy. „Podpora našich firem v zahraničí se vyplácí. Je to dobrá zpráva pro české občany, naši ekonomiku i zaměstnanost,“ uvedl. Podle Kupky je kontrakt důležitý pro celý český průmysl. Rozvoj vztahů s Uzbekistánem otevírá cestu do této země i pro další české podniky nejen z oblasti dopravy, řekl. Podle Kupky budou vlaky tvořit základní páteř příměstské dopravy. „Zakázka navíc může otevřít další příležitosti k jednání o dodávkách metra pro Taškent a tramvají pro Taškent a Samarkand,“ řekl.

V dubnu jsem jel do Uzbekistánu i proto, abych podpořil českou @SkodaGroupCZ v tendru na vlaky, ve kterém proti české Škodovce stály čínské a ruské firmy. Jsem rád, že se to po mém jednání s prezidentem a premiérem podařilo a Škoda Group dnes v Plzni podepsala smlouvu v hodnotě… pic.twitter.com/v2FKhgPy8T — Petr Fiala (@P_Fiala) October 11, 2023

Podle Sváty jde o jednu z největších škodováckých zakázek na vlaky, které budou jezdit v okolí velkých měst - Taškent, Buchara a Samarkand. „Prvně v novodobé historii skupiny se dostáváme s kolejovými vozidly do Střední Asie. Zakázka je strategická nejen z pohledu obchodní expanze, ale i tím, že se nám daří nahrazovat ruské výrobce v tomto regionu,“ prohlásil Sváta. Vzhledem k rozsahu spolupráce Škoda Group soustředí část výroby přímo v Uzbekistánu, který má zájem o co nejrychlejší dodání souprav. Sváta doufá, že Škodovka bude vyrábět pro Uzbekistán další vlaky, navíc nabídne vozy metra pro Taškent a tramvaje pro Samarkand a další.

Železniční síť v regionu je důležitou součástí transkaspické mezinárodní dopravní trasy, která je složitě propojena s rozšířenou transevropskou dopravní sítí.