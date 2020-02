Na ČEZ a Dukovany budou dohlížet Rothschildové | E15.cz

Vyplývá to z kontraktu, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu dalo do registru smluv. „Budou kontrolovat, zda naše náklady jsou v pořádku,“ uvádí mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Samotné ministerstvo na otázky E15 nereagovalo.

Kromě toho budou mít londýnští poradci na starosti rovněž jednání v Bruselu. Jejich úkolem bude totiž podle kontraktu „podpora v ekonomicko-finanční oblasti při obhájení pozice ČR vůči Evropské komisi v otázce veřejné podpory“.

Smlouva ministerstva s poradci je uzavřena na příští čtyři roky. Podle ní zaplatí ministerstvo za služby celkem zhruba 41,4 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty.

Londýnská firma N.M. Rothschild & Sons se zabývá poskytováním finančních služeb, investičním poradenstvím nebo například správou majetku. „Je to jedna z nejprestižnějších poradenských firem na světě. Zabývají se špičkovým strategickým poradenstvím,“ uvádí investiční bankéř, který si nepřál být jmenován. Podle něj má poradenská společnost výbornou reputaci.

Kromě ekonomického poradenství by se v příštích dnech mělo rozhodnout rovněž o firmě, která státu poskytne právní služby ohledně výstavby nového jaderného zdroje. „Hodnotící komise by měla doporučit vítěze do konce února,“ uvádí Miluše Trefancová z ministerstva průmyslu a obchodu. Hodnota veřejné zakázky je podle ní 24,79 milionu korun a ministerstvo dostalo pět nabídek.

V březnu by měla být podepsána mezi státem a ČEZ rámcová smlouva na výstavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, která bude řešit regulatorně-tržní riziko. To znamená, že ČEZ si chce pojistit, aby nešel do ztrátového projektu. Současně s rámcovou smlouvou by měla být podepsána rovněž smlouva na 1. etapu.

V současnosti se však ještě řeší, jaký se vybere dodavatelský model. Z původních sedmi variant zbyly už jen dvě. První možností je, že by dodavatel realizoval zakázku takzvaně na klíč. Druhou je varianta, kdy by si investor řídil větší počet subdodávek. ČEZ by se tak aktivně zapojoval do výběru dodavatelů a subdodavatelů.