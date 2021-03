Rozšiřování dolu Turów Češi patrně nezastaví, míní experti | E15.cz

Žaloba, kterou podala česká vláda na rozšiřování těžby v polském hnědouhelném dole Turów, může mít fatální dopady. Pokud by Soudní dvůr EU v rámci předběžného opatření rozhodl o okamžitém ukončení těžby, výroba elektřiny v Polsku by klesla o pět procent. Upozorňuje na to státní společnost PGE, která vlastní důl i přilehlou elektrárnu o výkonu dva gigawatty, což odpovídá výkonu Temelína.