Ukrajině dochází peníze, zmražená ruská aktiva jsou klíčová, apeluje Zelenskyj
- Ukrajině chybí peníze a bez další podpory slábne její pozice.
- Klíčové je rozhodnutí EU o využití zmrazených ruských aktiv, část států váhá.
- Kyjev zároveň chystá další jednání s USA o plánu na ukončení války.
Ukrajina má problémy s financováním svých potřeb, a proto má pro ni klíčový význam případné rozhodnutí Evropské unie využít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, upozornil v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters vysvětlil, že ruská aktiva by pomohla Kyjevu nahradit klesající podporu od některých partnerů.
„Bez této podpory nemůžeme zůstat silní,“ prohlásil prezident na společné tiskové konferenci s nizozemským premiérem Dickem Schoofem.
Otázka využití v unii zmrazených ruských aktiv k takzvané reparační půjčce pro Ukrajinu bude tento týden klíčovým tématem summitu EU v Bruselu. Jen pár dní před vrcholnou schůzkou se ale zdá, že diplomatům a zástupcům Evropské komise se stále nepodařilo rozptýlit výhrady, které vůči postupu dává najevo především Belgie, ale také některé další státy bloku.
Zelenskyj v úterý v Haagu také uvedl, že delegace ukrajinských vyjednavačů navštíví USA buď koncem tohoto či začátkem příštího týdne, aby pokračovala v práci na plánu na ukončení války poté, co americká strana projedná s Ruskem stanoviska vypracovaná Ukrajinou spolu s evropskými státy v minulých dnech.
„Myslím, že (rozhovory vyjednávačů) se uskuteční v nejbližších dnech - možná o víkendu, možná trošku později - ale čím dříve, tím lépe,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci podle agentury Interfax-Ukrajina.