1. Reaktor

A teď už jdeme do samotného srdce jaderné elektrárny, do reaktoru. To je válcovitá nádoba výšky 10,9 m a vnějšího průměru 4,5 m, která je zakomponována do tzv. reaktorové šachty. Prostor šachty se během odstávek zaplní vodou, čímž se reaktor a jeho součásti odstíní od záření použitého paliva. Samotný reaktor se pak skládá z několika vrstev, které se během odstávky demontují, aby se zpřístupnilo samotné palivo.

Reaktorová šachta zaplavená vodou. Hlubina vzadu je dutina reaktoru, do které se právě zaváží palivo | Živě.cz

Palivo je reaktivní materiál, ve kterém se za určitých podmínek rozvine štěpná reakce. Reaktor navodí tyto podmínky, ale zároveň je musí „udržet na uzdě“, aby nedošlo k nekontrolované řetězové reakci. Palivo je bohaté na volné neutrony, které se rozpohybují a začnou vrážet do jader atomů, čímž je rozštěpí. Přitom se uvolní ohromné množství tepelné energie, kterou z reaktoru odvedeme a dále využíváme k výrobě elektřiny. Aby nedošlo k exponenciálnímu řetězení štěpných reakcí, využívá se principu odběru volných neutronů.

K vychytávání volných neutronů se nejlépe hodí bór, proto se v reaktoru využívá jako regulátor. Ve vodě v primárním okruhu je kyselina boritá (zní to „chemicky“, ale v podstatě je to borová voda, jakou si můžete koupit v lékárně). Regulací koncentrace kyseliny borité v primární vodě se proto reaktor řídí.

Stejného principu se využívá také u regulačních tyčí z karbidu bóru, které „visí“ nad aktivním prostorem reaktoru a jsou připraveny vlastní vahou zapadnout mezi palivové tyče v případě nějakých podezřelých anomálií v chodu reaktoru. Takto připravených je nad reaktorem devět, jedna se využívá k řízené regulaci pozvolným zasouváním.

Bazén uloženého paliva. Ačkoli pod námi právě stojí tyče zářícího použitého paliva, díky uložení ve vodě je záření odstíněno a nic nám nehrozí. Jsou tu i soubory paliva nového, a ty se právě zavážejí strojem na druhou stranu šachty do reaktoru. | Živě.cz

Pro případ nouze jsou připraveny i dvě nádrže se silnou koncentrací kyseliny borité, která by se vlila do primárního okruhu a tím by reakci v reaktoru zastavila. Ostatně opačný postup se využívá při startu reaktoru – koncentrace kyseliny borité se postupně ředí až do okamžiku, kdy se štěpná reakce v reaktoru rozběhne.

S palivem se manipuluje zásadně v reaktorové šachtě zatopené vodou s kyselinou boritou. Šachta vypadá jako bazén a také se jí tak říká. Palivo se do reaktoru zaváží ve formě tzv. palivových souborů, kterých je v reaktoru 163. Jsou to svislé svazky palivových prutů, které se zasouvají do těla reaktoru zavážecím strojem. Veškerá manipulace přitom probíhá pod hladinou vody, která funguje jako ochrana především proti radioaktivním prvkům přítomným v použitém palivu. I to se proto kompletuje do úložných kontejnerů v bezpečí reaktorové šachty.

Dveře do reaktorové šachty | Živě.cz

Mimochodem, při doplnění paliva do reaktoru se dodává jen 42 nových palivových souborů. Zbytek se jen přeskládá, aby se rovnoměrně využily. Jeden soubor v reaktoru stráví 4 roky. Spotřeba paliva je vzhledem k vyprodukované energii neuvěřitelně malá – celá elektrárna se svými dvěma reaktory spotřebuje za rok palivo, které objemově zabere krychli o hraně 1,6 m. Pro srovnání – hnědouhelná elektrárna Počerady s přibližně poloviční roční výrobou energie spotřebuje za rok přes 6 milionů tun uhlí. To si pak teprve člověk uvědomí, kolik energie je skryto v atomu.

Energie skrytá v jádru má neuvěřitelný potenciál a jaderná elektrárna je obdivuhodné zařízení. Je přitom potěšující, že klíčové součásti, jako je turbína, parogenerátor nebo i konstrukce samotného reaktoru pocházejí z plzeňské Škodovky nebo Vítkovic. I tak obří specializované stroje jsme schopni v Česku vyrobit.

Reportáž původně vyšla v roce 2019, následně byla aktualizována